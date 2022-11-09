吳釗燮視訊參與捷克智庫會議 與副總理共同致詞

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）外交部長吳釗燮今天視訊出席捷克重要智庫舉辦的「2022歐洲價值高峰會」，與捷克副總理兼內政部長拉可申（Vit Rakušan）共同為活動開幕致詞，並重申台灣對抗威權、守護民主價值的立場。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮線上參與由捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」舉辦的高峰會。

吳釗燮在會中表示，俄烏戰事爆發後，歐洲國家紛紛展現民主夥伴團結合作精神，支持並協助烏克蘭抵禦俄國入侵。台灣身為負責任的國際社會成員，也積極提供各項協助，並已編列近5600萬美元經費，準備協助烏國戰後重建。

吳釗燮指出，台灣與烏克蘭同樣位於對抗全球威權主義擴張的前沿，俄國入侵烏克蘭的同時，中國也沒停止對台實施軍事恫嚇，更透過一帶一路控制關鍵基礎設施及區域海權，進行威權擴張，威脅印太地區的和平與穩定。

吳釗燮強調，中國妄稱台灣是其領土的一部分，以合理化對台灣的各種侵擾與文攻武嚇，但其威權擴張並不會止於台灣，更意圖染指從太平洋到印度洋的廣大範圍，建立其勢力範圍，呼籲各國支持台灣捍衛自由民主，團結一致捍衛共享價值。

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拉可申致詞時，以二戰時期納粹在歐洲地區擴張，形容現在威權主義對全球民主社群的威脅，並強調捷克不畏懼脅迫，從俄烏戰爭爆發一開始，就堅定支持烏克蘭捍衛民主自由，也為在捷克境內的烏國難民提供就業及教育等各種援助，致力提升抵禦假訊息威脅及戰略溝通能力，捷克未來將持續與全球民主社群守護共享價值。

「2022歐洲價值高峰會」由捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」執行長揚達（Jakub Janda）擔任主持人，並刻意選在柏林圍牆倒塌紀念日舉行，出席者包括包含拉可申、捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）、斯洛伐克智庫中亞歐洲研究所（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Šimalčík），以及多位理念相近國家駐捷克使節代表等。（編輯：楊蘭軒）1111109