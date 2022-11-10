李文忠：榮民視蔣中正為父親 拆銅像勢必引反抗

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退輔會副主委李文忠（後左）10日在立法院答詢表示，中正紀念堂才是最大威權象徵，不該存在於民主國家，但還有5萬多名視前總統蔣中正為父親的榮民，若拆除銅像勢必引起激烈反抗，因此他不贊成拆除。中央社記者郭日曉攝 111年11月10日

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（中央社記者游凱翔台北10日電）退輔會副主委李文忠今天表示，中正紀念堂才是最大威權象徵，不該存在於民主國家，但還有5萬多名視前總統蔣中正為父親的榮民，若拆除銅像勢必引起激烈反抗，因此他不贊成拆除，首要之舉則是威權除魅。

李文忠上午赴立法院外交及國防委員會，針對明年度退輔會主管預算進行業務報告，並備質詢。

無黨籍立委林昶佐關切退輔會拆除榮家等地點的蔣中正銅像進度，李文忠認為，銅像是威權象徵，該拆就拆，該移就移，但對大部分榮民而言，老總統就如父親一樣，因此他個人認為榮家應保存銅像。

李文忠指出，中正紀念堂才是最大的威權象徵，坦白講民主國家不該存在這樣的東西，早就該拆除，但因為還有深藍民眾及5萬多名榮民，若現在拆除一定引起激烈反抗，最後的結果就是拆不成，因此他認為首要之舉是威權除魅，例如中正紀念堂的圍牆就如同陵寢，應先拆除。

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李文忠強調，台灣現在主要敵人是中共，因此今天台灣最大的困難是內部不團結，且政府要負比較大的責任，並面對如何團結國人。

林昶佐認為，威權除魅確實可以進行，但榮家也會有新人，不會只讓當年1949年隨國民黨撤退來台的老榮民居住，因此他認為退輔會應該要有積極作為，不只是處理威權象徵，還要促進理解，讓這些榮民理解當年台灣受威權迫害的歷史與心情。（編輯：趙蔚蘭）1111110