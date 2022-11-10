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G20下週登場拜習會受矚 外交部：與美保持密切聯繫

2022/11/10 12:57（11/10 13:12 更新）
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（中央社記者溫貴香台北10日電）印尼G20是否上演「拜習會」受到矚目，外交部今天表示，台灣與美國溝通管道暢通，外交部會持續就美國與中國高層互動情形，與美方保持密切聯繫、隨時掌握狀況。

美國總統拜登在當地時間9日召開記者會談期中選舉，被問到是否會利用下週在印尼舉行的20國集團（G20）峰會中，與中國國家主席習近平的雙邊會談機會，當面向他表示美方願軍事協防台灣。拜登表示，台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，跟習近平對話時不會做根本性讓步。

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外交部發言人歐江安上午在外交部例行記者會回答媒體詢問「拜習會」相關議題表示，針對台灣海峽安全情勢，美方近期多次重申，堅決反對中方挑釁行為，以及美方高度重視台海安全與一貫的承諾，外交部一向很密切關注美國與中國高層互動情形。

她表示，台灣與美國互動良好，溝通管道非常暢通，外交部會持續就美國與中國高層互動情形，與美方保持密切聯繫、隨時掌握拜習會的狀況。（編輯：翟思嘉）1111110

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