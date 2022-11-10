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外交部：法國戰略報告 凸顯台海和平是國際高度共識

2022/11/10 13:33
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（中央社記者溫貴香台北10日電）外交部今天表示，法國政府透過「國家戰略報告」再度重申對台海和平穩定的關切，不僅展現法國政府堅定友我立場，凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識；並強調，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。

法國總統馬克宏9日發表最新戰略報告，將俄、中列為主要對手，並提及台海現況。他強調，法國需進入備戰心態，應對可能的高強度衝突。

歐江安今天在外交部例行記者會回答媒體提問表示，法國政府在11月9日公布國家戰略報告，文中提到台灣海峽的現況以及中國的軍力是不斷現代化，威脅台海及區域和平穩定，這是繼去年8月法澳外長暨防長2+2會談、今年1月法日2+2會談、今年2月法國新版印太戰略及近期法國外長柯隆納（Catherine Colonna）多次公開發言反對片面改變台海現狀等友我言論後，法國一貫立場的延續。

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她表示，法國政府透過「國家戰略報告」再度重申對台海和平穩定的關切，不僅展現法國政府堅定友我立場，也凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

歐江安強調，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。我方同時呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略。（編輯：蘇志宗）1111110

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