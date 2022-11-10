高虹安質疑捐款 柯建銘：正式助理合法捐贈

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（中央社記者王揚宇台北10日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安質疑柯建銘辦公室多位助理，每年大筆捐款民進黨；民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，他的助理是正式助理、合法捐贈，也符合政治獻金法等規定；高虹安應引咎辭職，對台灣民主社會做最後贖罪。

高虹安在臉書發文提到，有網友指出，柯建銘辦公室多位助理，每年大筆捐款民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額。

柯建銘晚間受訪時表示，他的助理是正式助理、合法捐贈，也符合政治獻金法等規定，高虹安不要轉移焦點還自證有罪，將來向檢察官好好說明就好。

柯建銘在談及國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布請辭立委職務一事時認為，看到蔣萬安辭立委，爭議不斷的高虹安自己要好好想想，應該引咎辭職並退出選舉，這是對台灣民主社會做最後的贖罪。

柯建銘表示，因為高虹安面對各界質疑都沒有正面說明，還轉移焦點、逃避問題，以危機養危機，這是過去選舉不曾發生的事情。

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對於高虹安昨天抱病拜會國民黨新竹縣長楊文科，未出席由民眾黨主席柯文哲等召開聲援高虹安的記者會。柯建銘說，高虹安如果可以向醫院請假外出的話，應該參加這場記者會，沒想到她卻本末倒置，失去唯一的機會；他認為，高虹安累的時候應該要休息，頭腦才會清楚，不要太勉強操作棄保。

針對蔣萬安請辭立委職務對選情的影響，柯建銘指出，這是政治操作、代表選情告急，這一套在現在這個時代已經沒用了，不會引起選民心中的悸動；至於立委補選，柯建銘說，現在不適合談，拚完選舉再講。（編輯：林興盟）1111110