更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

賴副總統：台南市政一棒接一棒 不用擔心發展失衡

2022/11/11 13:59（11/11 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統賴清德（右3）11日出席台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程通車典禮，與台南市長黃偉哲（左3）一同剪綵。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月11日
副總統賴清德（右3）11日出席台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程通車典禮，與台南市長黃偉哲（左3）一同剪綵。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車，副總統賴清德表示，台南市政推動是一棒接一棒，大台南溪北建設經費不輸溪南，市民不用擔心台南縣市合併後發展失衡。

賴副總統今天出席總經費新台幣11億元的台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程通車典禮，賴副總統指出，台南市政推動是一棒接一棒，大台南建設也編有前膽及生活圈道路經費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴副總統表示，這條道路拓寬攸關新營工業區、白河關子嶺、後壁蘭花生技園區及東山農產進出，兼具交通運輸和治水安全功能；台南縣市合併已逾10年，市民不用擔心發展失衡，溪北建設經費不輸溪南。

除台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程通車典禮，賴副總統也預定今天下午5時出席2022鯤鯓王平安鹽祭開幕式暨南鯤鯓代天府慶讚建廟360週年。（編輯：郭諭儒）1111111

賴清德
賴副總統出席體育推手獎 盼巴黎奧運寫下佳績 賴清德：對東南亞投資已超中國 顯示台企新南向趨勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族