賴副總統：台南市政一棒接一棒 不用擔心發展失衡

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車，副總統賴清德表示，台南市政推動是一棒接一棒，大台南溪北建設經費不輸溪南，市民不用擔心台南縣市合併後發展失衡。

賴副總統今天出席總經費新台幣11億元的台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程通車典禮，賴副總統指出，台南市政推動是一棒接一棒，大台南建設也編有前膽及生活圈道路經費。

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賴副總統表示，這條道路拓寬攸關新營工業區、白河關子嶺、後壁蘭花生技園區及東山農產進出，兼具交通運輸和治水安全功能；台南縣市合併已逾10年，市民不用擔心發展失衡，溪北建設經費不輸溪南。

除台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程通車典禮，賴副總統也預定今天下午5時出席2022鯤鯓王平安鹽祭開幕式暨南鯤鯓代天府慶讚建廟360週年。（編輯：郭諭儒）1111111