民進黨11/12凱道造勢 蔡英文將發表重要談話

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（中央社記者溫貴香台北11日電）民進黨明晚將於凱道舉行「為台灣鼓舞」大型造勢晚會，黨主席蔡英文下達召集令相約凱道顧家鄉、拚未來。蔡英文說，這不只是地方選舉，而是關乎執政的方向、未來的發展及台灣民主，需要每一位台灣人挺身而出。

民進黨下午發布新聞稿表示，年底九合一地方選舉及18歲公投修憲複決投票日將於26日舉行，民進黨將於明天晚間6時在台北凱達格蘭大道，舉行1112「為台灣鼓舞」大型造勢晚會，為雙北候選人陳時中與林佳龍，及所有黨籍提名的縣市長候選人進行選前關鍵衝刺。

民進黨表示，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都會到場站台，黨主席蔡英文將會發表重要談話。

蔡英文在臉書呼籲，從2016年、2020年，到去年4大公投，每一次台灣最關鍵的時刻，大家都聚集在凱道，團結最大的力量，守護台灣。因為有大家站出來，守護了執政的路線，台灣也能夠穩健發展，獲得世界的肯定。

蔡英文說，11月26日這場選舉，不只是地方選舉，而是關乎台灣執政的方向、台灣未來的發展，以及台灣的民主，需要每一位台灣人挺身而出。

賴副總統也在臉書發文表示，為了守護民主、支持進步，這次，再次相約在凱達格蘭大道。

他說，年底選舉，已經進入最後關鍵時刻，手中的每一票，都關乎著守護國家的自由平等、民主開放和安全穩定；一起用選票，讓首都圈共好，讓台灣更好，更讓年輕、熱情、勇敢的下一代，自信走向世界。

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副總統邀請大家，這個星期六，一起前往凱道，為摯愛的台灣鼓舞，更為下一代，顧家鄉、拚未來。

1112「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會活動，邀請高雄市長陳其邁北上助講，這是陳其邁拚連任以來，首度北上站台。陳其邁呼籲民眾，11月26日一定要出來投票 ，讓會做事的人，為台灣打拚。造勢晚會也將安排神秘的小彩蛋，讓晚會不僅連結北、高，也連結台灣與全世界。（編輯：林興盟）1111111