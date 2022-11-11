印度學者：印台應建立夥伴關係 合作對抗網攻

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（中央社記者林行健新德里11日專電）印度智庫學者今天在報紙發表文章，認為印度與台灣同樣面對網路攻擊及不實訊息威脅，應該建立夥伴關係，共同度過網路風暴。

印度「金融快報」（Financial Express）今天刊出這篇文章，作者為印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）與「空中力量研究中心」（Centre for Air Power Studies，CAPS）研究助理金德爾（Divyanshu Jindal）。

文章指出，來自中國的不實訊息威脅與日俱增，谷歌（Google）光是今年第3季就關閉超過1萬個YouTube頻道，推特今年也暫停數以萬計掩蓋侵犯人權事實的「親中」假帳號。

作者說，過去兩年間，印度港口、鐵路、電網、資訊科技基礎設施、醫療機構、太空及國防產業都曾遭到中國的網路攻擊，新創及半導體產業料將是下一波攻擊對象；另方面，台灣平均每個月遭到多達3000萬次的境外網路攻擊，估計半數是來自中國。

這篇題為「共度網路風暴」的文章指出，印度正打造成為全球軟體及科技中心，而台灣則是半導體製造產業的領頭羊，印度希望吸引台灣廠商前來發展半導體產業，而台灣也希望分散原本在中國的投資，兩國利益交會、能力互補，在網路空間也同樣易受攻擊。

文章說，在數位經濟及基建蓬勃發展的情況下，印度與台灣的網路安全市場正快速成長，台灣基於來自中國的網路威脅，已積極與美國等夥伴合作，提升監控及分析網路威脅的能力。

印度近年來在網路安全的因應也取得進展，除在「四方安全對話」（Quad）夥伴的協助下建立網路安全機制，也在「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）架構下，肩負起更大的維護區域網路安全責任。

作者認為，印度的東進政策（Act East）與台灣的「新南向政策」也應涵蓋網路領域，以因應共同威脅與利益，並提到，兩國一些研究機構已建立網路合作，例如台灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心今年1月與印度堪坡理工學院（IIT Kanpur）簽署資安技術合作備忘錄。

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文章最後說，兩國仍有很大的合作空間，印台交往同時受到「中國因素」的驅動與掣肘，因此可以預見印台雙邊合作的升級將導致中國加劇網路攻擊，但印度與台灣將可攜手共度風暴。

這篇文章雖然沒有點名對象，但顯然是向印度中央政府發出呼籲。觀察人士指出，雖然來自中國的軍事威脅很自然地把台灣與印度推到一起，但新德里基於「一個中國」政策，對於與台灣交往仍抱持謹慎態度。（編輯：陳惠珍）1111111