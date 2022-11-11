南鯤鯓代天府平安鹽祭登場 副總統盼台南持續發展

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副總統賴清德（右1）11日傍晚出席2022鯤鯓王平安鹽祭開幕式暨南鯤鯓代天府慶讚建廟360週年活動，賴副總統表示，先人辛苦開墾，平安鹽祭就是代表飲水思源及對祖先的感恩。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）副總統賴清德今天傍晚出席2022鯤鯓王平安鹽祭開幕式暨南鯤鯓代天府慶讚建廟360週年，賴副總統稱許這是宗教、文化、觀光、產業「四合一」，帶動台南持續發展。

南鯤鯓代天府平安鹽祭邁入第19年，賴副總統與台南市長黃偉哲今天開幕機會，頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及民眾對傳統工藝無形文化資產認同。賴副總統表示，先人辛苦開墾，平安鹽祭就是代表飲水思源及對祖先的感恩。

平安鹽祭是台南濱海年度重要活動。2022鯤鯓王平安鹽祭，今天在台南北門南鯤鯓代天府登場，因適逢建廟360週年，平安鹽祭擴大舉辦3天，設計6款平安鹽袋共6.2萬個發送給遊客，擲茭總冠軍獎金新台幣36萬元。

台南市政府也發布新聞稿指出，今年啟動「宮廟博物館」計畫，透過培力輔導、展示推廣及認證表揚制度，落實「宮廟就是傳統工藝博物館」，首年邀請14間廟宇參與試行。

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市府文化資產管理處表示，南鯤鯓代天府建築及工藝，展現匠師優異技藝，匯聚台灣寺廟建築經典作品，包括名師葉鬃家族三代製作和修繕的剪黏作品，剪黏人物題材多元富動感，使屋頂氣勢壯麗；正殿門神「秦叔寶．尉遲恭」和優雅非凡的「富貴進爵」，出自府城彩繪名師潘春源祖孫三代。

另外，廟內雕刻也十分精彩，格局繁複、層層高疊的神龕木雕，出自薪傳獎藝師黃龜理之手；三川步口八仙龍柱、牆堵的石雕作品，展現透雕、浮雕和水磨沉花等不同技法，栩栩如生。（編輯：孫承武）1111111