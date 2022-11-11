向醫檢師表達感謝 總統：大家努力團結控制疫情

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台北市醫檢師公會11日晚間在大直典華舉辦「防疫陣線感恩有您」會員聯誼餐會，總統蔡英文出席致意，感謝醫檢師始終在防疫第一線堅守崗位。中央社記者裴禛攝 111年11月11日

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）總統蔡英文今天感謝醫檢師在疫情期間的付出，她表示，因為大家的努力、全民的團結，將疫情控制住；總統也說，過去陳時中坐鎮指揮中心，與部會、地方溝通協調，讓團隊每個人各司其職，一起守護台灣的成績不可抹滅。

蔡總統今天晚間與民進黨台北市長候選人陳時中一同出席台北市醫檢師公會舉辦的「111年度防疫陣線感恩有您」會員聯誼餐敘，向醫檢師表達感謝；國民黨台北市長候選人蔣萬安也在蔡總統、陳時中致詞離開後抵達現場，向醫檢師表達感謝之意。

蔡總統致詞時說，醫檢師很辛苦，她向大家說聲謝謝，這段時間醫檢師不眠不休投入檢測工作，這對防疫團隊、醫療體系非常重要，因為可以更精確的做出決策；正因為有大家的努力、全民的團結，一起把疫情控制下來，上個月打開國門，這陣子指揮中心陸續宣布鬆綁措施，民眾期待的正常生活，已往前邁進一步。

總統指出，過去2年多，前衛福部長陳時中坐鎮最前線領導防疫團隊運作，與部會、地方溝通協調，讓團隊每個人能各司其職；因為陳時中的領導，把大家團結起來，為共同的使命與價值觀努力，讓台灣度過一次次嚴苛考驗，一起守護台灣、一起創造的成績不該被抹滅，相信參與防疫工作的醫檢師，都能感同身受。

蔡總統表示，未來還要請大家繼續支持政府各項政策，尤其台灣已是高齡社會，並朝精準醫療方向前進，此過程中醫學檢驗占了相當重要地位；這幾年衛福部持續精進醫事檢驗環境，依據醫療服務量提高醫療院所醫檢能力，未來會與大家一起努力，促進檢驗醫學的發展。

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陳時中致詞時說，未來他若入主台北市，會從聯醫的改善先做起，讓大家有更公平、更好的工作環境，並給市民帶來更好服務；所以他今天要跟大家搏感情，拜託大家在26日請投他一票，也投給民進黨提名的議員參選人一票。

蔣萬安致詞表示，未來他不管在那個崗位，都希望積極幫醫檢師爭取提高薪資待遇，至少比照其他醫事人員，才足以回報醫檢師的用心付出；對於台北市未來醫療環境，他希望要尊重專業、相信科學，回歸到專業品質，讓每位專業的醫事人員，能在各崗位上盡心盡力，守護市民健康。（編輯：林興盟）1111111

「台北市醫事檢驗師公會防疫陣線感恩有您會員聯誼餐會」11日晚間在大直典華舉行，總統蔡英文（後中）、民進黨台北市長候選人陳時中（後右3）出席與會，並和公會理監事合影留念。中央社記者裴禛攝 111年11月11日

台北市醫檢師公會11日晚間在大直典華舉辦「111年度防疫陣線感恩有您」會員聯誼餐敘，總統蔡英文（左2）、民進黨台北市長候選人陳時中（右2）出席，進場時向與會者揮手致意。中央社記者裴禛攝 111年11月11日

台北市醫事檢驗師公會11日晚間舉辦「111年度防疫陣線感恩有您」會員聯誼餐敘，民進黨台北市長候選人陳時中（中）出席與會，向防疫第一線的醫檢師們致意。中央社記者裴禛攝 111年11月11日

台北市醫檢師公會11日晚間在大直典華舉辦「111年度防疫陣線感恩有您」會員聯誼餐敘，國民黨台北市長候選人蔣萬安出席與會，向醫檢師們致意。中央社記者裴禛攝 111年11月11日

台北市醫檢師公會「111年度防疫陣線感恩有您」會員聯誼餐敘11日晚間在大直典華舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（後右3）出席致意，和與會醫檢師們開心合影。中央社記者裴禛攝 111年11月11日