鄧振中史丹佛視訊演講：台灣安全攸關美國利益

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）行政院政務委員兼經貿總談判代表鄧振中今天透過視訊向史丹佛大學的學者演講，強調台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，台灣經濟安全與美國利益及國家安全息息相關。

鄧振中演講主題為「強化台美經濟夥伴關係」（Strengthening the U.S.-Taiwan Economic Partnership）全程1小時，線上與史丹佛現場有數十人參與。

鄧振中在演講開頭強調，台海緊張局勢的本質是民主市場經濟與專制國家資本主義之間系統性對立。台灣經濟韌性建立於過去50年的穩定基礎上，在全球供應鏈發揮關鍵作用，不只最為人所知的半導體，更包括電動車、電子設備等許多領域。

鄧振中說，世界經濟建立在國際秩序的基礎上，必須保持自由而公平的競爭環境；強化台美經貿關係，有助於打造一個更健康、更有包容性、以規則為基礎的國際貿易體系。

鄧振中指出，過去兩年，全球發生供應鏈危機，對於許多企業經營造成重大打擊。台灣在供應鏈中占重要角色，美國過去幾十年在世界經濟扮演主導地位，如果台灣的經濟安全受到損害，將影響美國的國家安全與經濟利益。

鄧振中說：「台灣的經濟安全就是台灣的國家安全，台灣的國家安全是美國國家安全與利益很重要的一環。」

鄧振中介紹正在進行中的「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）談判。身為台灣經貿總談判代表，他表示，抱著很大的企圖心能在明年底前完成談判。

他認為，「台美21世紀貿易倡議」不僅強化台美雙邊的經貿互動，更向國際社會傳達重要的訊息：美國不只支持台灣，美國更採取具體措施以履行承諾。因此，強化台美經貿關係不只有利兩國的經濟發展，同時具有政治意涵，能團結世界上支持自由民主理念相近國家。（編輯：馮昭）1111112