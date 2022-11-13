習近平三任總書記 學者：印度應加強與台灣合作

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（中央社記者林行健新德里13日專電）印度金德爾全球大學昨天舉辦「印太中的台印」研討會，與會學者認為，在中共總書記習近平再次連任的情況下，印度應加強與台灣的往來與合作。

「印太中的台印」（India-Taiwan in Indo-Pacific）研討會主要討論印度與台灣的外交政策與國際關係、國家發展、國家安全研究、身分認同與文化交流。

印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）國際事務學院副院長兼安全研究中心主任吉哈（Pankaj Jha）在場邊接受中央社訪問時說，印度與台灣的關係在過去10年間進展快速，台灣在印度的數位化發展上可扮演關鍵角色，也希望雙方能有更多的經貿合作。

曾在印度國家安全委員會任職的吉哈說，習近平的第3任任期令人擔憂，在印度與台灣同樣面對中國侵犯威脅的情況下，雙方需更加瞭解中國，且有必要加強合作；在提升軍事技術與設備方面，台灣將是很好的友人。

目前正率團在印度訪問的「組建台印學術鏈」計畫主持人、清華大學印度中心副主任方天賜觀察到，目前台印度關係發展看來仍受中國因素掣肘，但印度社會對此已有不同看法且在檢討中。

他補充，多位印度教授在研討會上提到，他們對台灣的認知多是因為有親人、朋友或是自己去過台灣，因此，台灣應持續推動與印度人員交流，擴展台印堅實合作基礎。

印度弗萊明大學（Flame University）副教授劉奇峰指出，台灣與印度在高科技產業的合作上十分密切，但在其他貿易層面則較欠缺，且在印度的「一中政策」之下，台印度政治往來也有潛在阻礙。

劉奇峰說，即使與中國存有邊界糾紛，印度仍想平衡與中國之間的關係，但新德里應重新思考「一中政策」，以印度利益為主，依公報跟法律來建構，如此才會有更具彈性的空間。

在問答環節，駐印度副代表陳牧民建議印度與台灣簽署自由貿易協定（FTA），在後疫情時代進一步提升雙邊貿易及投資。

在回應有關台灣邦交的提問時，陳牧民說，台灣是主權國家，許多國家與台灣存有實質關係，台灣與邦交國家真心交往，落實了許多造惠人民的計畫；在非邦交國當中，台灣也一直努力提升關係。

印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）位於哈雅納省（Haryana）索內帕特城（Sonipat）。印度多名中國問題學者，如謝鋼（Srikanth Kondapalli）、夏海娜（Namrata Hasija）等人也出席活動。（編輯：周永捷）1111113