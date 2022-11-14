蔡英文社群影片催票 聶永真籲為台灣挺身而出

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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨主席蔡英文今天上午11時26分在社群平台，釋出首支催票影片，以「為台灣挺身而出」為題，邀請各界影響力人士拍攝影片，呼籲民眾在11月26日一起出門投票；首支影片由台灣知名設計師聶永真響應。

民進黨網路社群中心主任范綱皓透過新聞稿指出，選舉進入倒數時刻，「為台灣挺身而出」系列影片，將由不同領域的社會人士現身說法，透過多元的觀點與心聲，爭取台灣社會更多的支持。

民進黨表示，首支影片由聶永真打頭陣，以「自由」為出發，聶永真在影片中提到，「投票，讓國際知道我們很在乎。對現在負責，就是對未來負責」，要「用自由的本錢，保護台灣這個家」，聶永真呼籲11月26日為台灣挺身而出，回家投票。

另外，蔡英文也透過臉書分享這支影片，她說，自由不是天上掉下來的，國際都在看，台灣怎麼做選擇。

蔡英文並說，她會繼續努力，民進黨也會持續在中央和地方實踐承諾，打造一個更好的國家。她需要更多的台灣隊友陪她一起打拚，請大家支持、給予力量。（編輯：趙蔚蘭）1111114