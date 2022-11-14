藍質疑新總圖擅自變更設計 桃市府：符合法令規定

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（中央社記者王承中、吳睿騏台北14日電）國民黨桃園市議員詹江村今天表示，他接獲陳情，桃圖總館廠商為增加營收，擅自變更樓層設計，增設夾層，這是標準的二次施工。議員舒翠玲指出，當年韓國三豐百貨倒塌造成嚴重死傷，原因就是變更設計施工。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，總圖影城棟變更影廳座位數及增建樓地板面積部分，符合建管法令得以變更，業者後續已申請變更使照與增建建照：市府皆依法行政，並無圖利廠商、也無黑道介入。

國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村，以及國民黨桃園市長候選人張善政新媒體部總監練鴻慶等人，今天在中央黨部召開記者會指出，桃圖總館廠商違法變更設計、二次施工，可能重演韓國三豐百貨倒塌的悲劇，並要求民進黨以大巨蛋的安全標準，嚴格審查桃圖總館。

詹江村指出，他接獲「桃圖總館違法施工」的陳情，根據原始設計圖，原本桃圖總館的二、三樓都是設計成電影院，但現在廠商為增加營收，擅自將二、三樓改成餐廳、美食街，並且增設夾層，等於是「一層變二層」。

詹江村表示，廠商這樣的變更設計，等於是讓總圖增加二層樓，容納人數增加，這是標準的二次施工，正常來說是要即報即拆。桃園市府以「不知情，廠商私下施工」來辯解，但有市圖館方去函營運廠商的公文，證明桃市府早就知情。

舒翠玲指出，1995年韓國三豐百貨倒塌，造成502死，原因就是「變更設計施工」。今天市圖總館違法增加二層夾層，容納人數變多了，防火、疏散也都應該重新審查，廠商卻已經私自施工，要讓「生米煮成熟飯」，這跟當年的三豐百貨案太類似；如果不是跟市府有默契，廠商敢這樣做嗎。

練鴻慶呼籲桃市府要用大巨蛋案的安全標準來審查桃圖總館的變更設計，否則就是圖利共犯。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，總圖影城棟變更影廳座位數及增建樓地板面積部分，經財政部推動促參司今年4月函釋，符合建管法令得以變更，因此業者後續已申請變更使照與增建建照。

詹賀舜指出，業者尚未獲建管處核准就逕自施工，館方在發現後便立即制止，並要求遵守法規，有任何違規事項絕不寬貸，現場業已勒令停工，建管處並依規定開罰，圖書館也將按委託營運管理契約規定，處以罰鍰並限期改善。

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詹賀舜說，有關營運廠商申請變更使照、增建建照，以及逕自施工尚未核准部分，市府建管處必定會嚴格審核，確認增建變更部分必須符合法規規定，確保建物公共安全的要求，消防設施和逃生路線等都必須符合標準，核准後才會讓廠商復工。

詹賀舜指出，市府皆依法行政，並無圖利廠商、也無黑道介入，請議員不要沒有查證，僅靠臆測，就意圖惡意連結、扭曲事實，抹黑市府。（編輯：林興盟）1111114