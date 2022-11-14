痛痛女孩一審勝訴 民團籲衛福部勿上訴

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（中央社記者王揚宇台北14日電）台灣女人連線理事長黃淑英等人今天召開記者會表示，多位接種HPV疫苗後發生不良反應的「痛痛女孩」，對衛福部提起訴訟，其中一位痛痛女孩Nichole一審勝訴，呼籲衛福部不要上訴，別在傷口上撒鹽。

台灣女人連線指出，痛痛女孩是接種人類乳突病毒（HPV）疫苗後，發生不良反應女孩們的別稱，而台灣女人連線接到30多起申訴，有25位是11歲至16歲的青少女。

台灣女人連線表示，首位痛痛女孩Bella，與衛生福利部的訴訟案自2017年纏訟至今，仍未有結果，而確診幼年型類風濕關節炎的Nichole，案件經過長達2年半的審理，上個月一審獲判勝訴，衛福部應於近日決定是否提出上訴。

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黃淑英說，呼籲衛福部不要上訴，因為原本健健康康的孩子，打了HPV疫苗後變成痛痛女孩，而且在沒有答案下，不斷自問為什麼是她，長期飽受身心創傷，現在法院的判決，好不容易讓孩子及其父母得到安慰與抒解，政府何忍在痛痛女孩的傷口上撒鹽。

黃淑英指出，疫苗傷害救濟制度是給人民撫慰，不是和人民作對，衛福部應尊重司法判決且體恤受害者的處境，不要依行政慣例上訴。（編輯：林興盟）1111114