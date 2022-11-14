桃園辦國際城市首長對談 聚焦機場經濟學

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桃園市長鄭文燦（右）14日出席「2022國際城市首長對談」表示，面對區域情勢緊張，桃園將做好充足準備，近日護國神山台積電也選擇落腳桃園，可見城市的發展具有潛力，期待透過這次的對談讓桃園被世界看見。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年11月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市政府今天邀請美國姊妹市首長出席在桃園舉辦的「2022國際城市首長對談」，就產業、永續發展、文化多樣性及機場城市等議題交換意見，也期許未來在各領域有更多合作空間。

桃園市政府秘書處表示，「2022國際城市首長對談」邀請關島副總督譚里諾（Joshua F. Tenorio）、德州達拉斯郡法官詹金斯（Clay Jenkins）等人與會。

桃園市長鄭文燦在會中表示，桃園是國際機場所在地，發展與城市共融的機場經濟學是目標之一，桃園也正走在正確的道路上。

鄭文燦說，桃園也是半導體、物流業及製造業重鎮，發展產業的同時也致力推動韌性城市及智慧治理，面對極端氣候變遷，桃園從低碳、淨零排放出發，透過循環經濟、產業轉型與綠色能源讓桃園發展成一座宜居城市。

鄭文燦指出，面對區域情勢緊張，桃園將做好充足準備，近日護國神山台積電也選擇落腳桃園，可見城市的發展具有潛力，期待透過這次的對談讓桃園被世界看見。

他說，桃園是多元文化的城市，不同族群、不同國家的外籍人士在桃園都有發展空間。

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德州達拉斯郡法官詹金斯表示，達拉斯/沃斯堡國際機場是全美最忙碌的機場，未來期待透過當地台灣社群，共同推動達拉斯與桃園國際機場直航。

市府秘書處處長顏子傑表示，這次邀請美國姊妹市首長出席，以實體交換意見、促進城市外交是非常有意義的事。此外，訪團也參加市府與美國在台協會（AIT）合辦的「台美教育倡議論壇—建立友善教育環境」，期盼未來與各國有更多交流與合作，讓世界看見桃園。（編輯：唐聲揚）1111114