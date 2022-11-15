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力拚突圍台北新竹 民眾黨鎖定中間選民空戰催票

2022/11/15 15:19
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（中央社記者郭建伸台北15日電）選舉倒數10天，民調明天封關。民眾黨力拚突圍新竹市、台北市，選戰小組召集人蔡壁如表示，藍綠候選人紛紛號召選民歸隊，民眾黨的基層實力不如其他兩黨雄厚，會推出文宣號召支持者和中間選民，在關鍵時刻催票。

2022九合一選舉是台灣民眾黨迎戰的首場地方大選，提名包含桃園市、新竹市、宜蘭縣3名縣市長候選人、87名縣市議員候選人等，共計151名公職候選人參戰；至於台北市則支持無黨參選的黃珊珊，盼延續市長柯文哲執政。

民眾黨內原看好立委高虹安能拿下新竹市、黃珊珊守住台北市，但高虹安過去兩週遭控涉詐領助理費，外界關注是否衝擊選情。蔡壁如受訪表示，經過對手一連串攻擊，可看出民進黨籍新竹市長候選人沈慧虹得利，高虹安心情難免受到影響，但民眾黨在未來10多天將戰戰兢兢面對，見招拆招。

蔡壁如表示，雖然近來紛紛擾擾，但在這種國家機器全體動起來抹黑情況下，高虹安仍會明確提出新竹城市願景政見，相信新竹市民會做出正確抉擇。

台北市部分，蔡壁如表示，國民黨和民進黨現在都在互罵，陷入藍綠惡鬥，呼籲民眾堅定投給黃珊珊，終止藍綠惡鬥。

談及最後衝刺關鍵，蔡壁如表示，從各種跡象都可看出國民黨與民進黨已發動組織動員，兩政黨的候選人也紛紛號召選民歸隊；民眾黨的基層實力不如其他兩黨雄厚，但會推出文宣號召支持者和中間選民，在關鍵時刻催票。

在縣市議員部分，民眾黨共提名87名議員候選人，蔡壁如表示，民眾黨希望力拚六都能成立議會黨團。（編輯：蘇龍麒）1111115

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