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選前黃金週 黃秀芳邀蔡總統站台、王惠美拚團結

2022/11/15 16:56
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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳和國民黨彰化縣長參選人王惠美，19日不約而同將在和美鎮舉辦大型造勢，黃秀芳請總統蔡英文幫忙站台，王惠美則安排和盧秀燕、侯友宜同台拚勝選。

王惠美競選總部今天發布新聞指出，選前黃金週一連2天將在北彰、南彰舉辦2場大型造勢活動，北彰場11月19日上午在彰化和美鎮物流中心預定地舉行，南彰場11月20日下午在員林市圓林園公園登場。

王惠美競選總部發言人張建豐指出，活動以團結為主軸，邀請支持者到場喊出團結氣勢，展現一定要贏的決心；總部指出，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕將參加19日上午在和美鎮的造勢活動，與王惠美同台團結拚勝選。

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黃秀芳競選總部也宣布，為激起支持者熱情，蔡總統19日下午將和黃秀芳先前往員林受賢宮參拜及廟口開講，緊接著參加在和美鎮舉辦的「彰化大步向前走」造勢大會，副總統賴清德也會到場為黃秀芳站台。

黃秀芳總部指出，除19日造勢活動外，20日晚上在員林市也將舉辦造勢大會，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及經濟部長王美花都會到場，營造勝選氣勢。（編輯：郭諭儒）1111115

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