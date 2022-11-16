倒數10天蔡英文發出催票行動 你一票改變家鄉命運

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民進黨16日在中央黨部舉行記者會，公布「1126催票行動計畫」，身兼黨主席的總統蔡英文（中）與民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯（左）、民進黨發言人謝佩芬（右）在會中呼籲大家11月26日回家投票。中央社記者王飛華攝 111年11月16日

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（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨主席蔡英文今發出「為台灣挺身而出」催票行動計畫，呼籲民眾「請你去投票、請你再多拉一票」。她說，改變家鄉，就差拉的這一票。終結黑金、派系跟地方政治，就差拉的這一票。

民進黨今天召開「1126催票行動計畫公布」記者會。返鄉投票青年代表、民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的女兒、模特兒里唯也現身呼籲返鄉投票，改變家鄉。

蔡英文致詞提到，這次選舉要鼓勵每一個人回家投票。因為，回家投票就是為家鄉挺身而出，是為家鄉選擇不一樣的未來。

蔡英文說，選擇有責任感，有執行力，有行動力的執政者，才能夠真正加速建設和發展。她說，「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，回家投票，才能拒絕不想要的未來。

蔡英文表示，回家投票，就是不願意讓黑金勢力，繼續阻礙地方建設的發展；回家投票，就是不願意讓家族政治，繼續壟斷地方的利益，繼續徇私包庇；回家投票，就是挺身而出，選擇會做事的人。

她說，不要選出「少做少錯、不做不錯」的政治人物，不要選出讓家鄉停滯發展的政治人物，也不要選出只會送往迎來、把心力都花在做表面工夫的政治人物。當越多人願意回家投票，願意為家鄉挺身而出，再盤根錯節的地方勢力，也有被鬆動的一天，也有被改變的一天。

蔡英文說，就像里唯來自的苗栗縣，被很多人認為是一個財政負債累累，黑金及地方派系勢力盤根錯節的地方。很多苗栗的年輕人，都不好意思說自己是苗栗人。

蔡英文表示，以往苗栗的年輕人對政治比較冷漠，可能是覺得改變很難，改變不可能發生。但是現在，情況已經不一樣了。這一次，不只是在苗栗，在宜蘭、在南投，在許多縣市，都看到渴望改變的氣氛，越來越濃厚。民進黨候選人到每個地方掃街，民眾反應越來越熱情。

蔡英文說，要靠所有出外的遊子通通返鄉投票，才能夠成為改變家鄉關鍵力量。2018年的選舉結果，讓高雄人需要2年投3次票，才能讓市政重新回到軌道。第一次就投對人就能夠讓城市的發展，不要回頭，也不要停擺。

蔡英文說，「經濟學人」談2023年趨勢的特輯封面，也特別強調台灣在民主和繁榮，以及高科技上的重要地位。這一次選舉結果，受到世界矚目，世界正在看，台灣人的選擇和方向。台灣越團結、國際社會就會看到台灣捍衛民主、堅持自由的決心，台灣也更能獲得國際社會信任及支持。

蔡英文並請大家共同支持18歲公民權修憲複決案，一起努力「衝出千萬票」。

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另外，蔡英文發出「為台灣挺身而出」催票行動計畫。她說，這是倒數10天最重要的催票行動，她會透過LINE傳出訊息給大家，請大家收到訊息要記得回覆；她說，她的拜託很簡單「一、請你去投票，二、請你再多拉一票」。

她說，改變家鄉，就差拉的這一票。終結黑金、派系跟地方政治，就差拉的這一票。要在最後關頭勝出，就是要靠大家，全力團結、全力衝刺。（編輯：蘇志宗）1111116