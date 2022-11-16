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匈牙利動能黨挺台參與聯合國氣候談判

2022/11/16 22:50（11/16 23:06 更新）
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（中央社記者林育立柏林16日專電）聯合國氣候峰會正於埃及召開，匈牙利動能黨指台灣是綠色轉型的典範，支持台灣參與氣候談判。這是近年來匈牙利政黨首次支持台灣參與國際。

成立於2016年的匈牙利動能黨（Momentum）嚮往歐盟自由價值，成員多為年輕世代，今年4月大選後首次擠進國會，在199席中搶下10席。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）正在埃及舉行，動能黨今天透過臉書表示，唯有國際社會團結才能實現零排放，不過台灣因政治因素被排除在國際組織之外，無法參與全球氣候議題的討論。

動能黨稱讚台灣是綠色轉型的典範，指台灣目標是在2050年實現零排放，今年3月並公布路徑圖，描繪能源、產業、生活、社會等領域的轉型策略。

動能黨指出，台灣是世界第21大經濟體，攸關印太地區繁榮，隨著技術進步，台灣產業將大幅減少能源和資源的使用，為全球節能貢獻力量。

動能黨對台灣友好，今年5月旗下10位議員全都連署支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），主席格倫塞（Ferenc Gelencsér）等3位議員是歐洲友台議員平台「福爾摩沙俱樂部」的成員。（編輯：黃自強）1111116

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