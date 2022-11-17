國民黨製作多國語言催票海報 鼓勵新住民出門投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）九合一選舉進入倒數階段，國民黨今天表示，婦女部已製作多國語言版本的催票海報，鼓勵新住民族群出來投票，用選票選出自己的未來，並凝聚力量在提出重要新住民政見的候選人身上。

國民黨組發會婦女部今天召開「選票決定新住民的力量，1126出來投票」記者會，製作包含中、英、越、泰、緬、柬、印尼等7國語言版本的催票海報，同時找來各國志工擔任翻譯與對稿，呼籲新住民族群在26日，進入投票所行使權利。

婦女部主任林麗蟬表示，鼓勵新住民族群出來投票，除了給優質的候選人實際的支持，最重要的是這樣才能讓新住民議題，在政策上更被候選人關注、提倡，真正有機會解決新住民的生活難題，促成改變。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林麗蟬說，伴隨婚姻移民的人數越來越多，根據移民署統計，1月新住民人口數已經達到57萬人，加上新二代人口就已經破了百萬人大關，同時意味著在台擁有投票權的新住民族群漸增，是國民黨需要積極搶攻的票源，同時新住民也是需要候選人去多加聆聽訴求的群眾。

林麗蟬強調，應該要給予新住民更多支持和協助，才能真正實踐「包容多元聲音」的台灣社會。也呼籲首投族、在各地求學求職的青年族群，記得要在26日返鄉去投票所投票，投給信任的候選人，用選票選出自己的未來。（編輯：蘇龍麒）1111117