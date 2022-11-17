綠指卡桃園鐵路地下化 張善政競辦：轉移焦點

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（中央社記者王揚宇、吳睿騏台北17日電）針對桃園鐵路地下化議題，民進黨立法院黨團今天說，國民黨桃園市長候選人張善政稱支持桃園鐵路地下化，但實際上，他曾搬出新台幣800億元的大路障來阻礙，無法認同張善政的偽善說法。

張善政競辦發言人曾俊豪表示，這份公文是當年國發會行文行政院秘書長的公文，所指的「199.75億元」是原本中央補給高架化的經費，文中並載明地下化經費補助要交通部跟立法院協調。

曾俊豪說，鐵路地下化是桃園市長鄭文燦的選舉政見，但完工日期一延再延，4項先期工程流標，鄭文燦是不是應該自己出來負責，而非和民進黨團一搭一唱，轉移焦點。

鄭文燦16日指出，張善政曾為桃園鐵路地下化設財務路障、杯葛。張善政則表示，高架改成地下化經費會增加，發公文是規劃新財務分配，不是推給地方。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天與桃園市立委、副幹事長黃世杰召開「桃園鐵路地下化，張善政任內卡關，參選才騙票」記者會，提出相關質疑。

羅致政列舉張善政過去對於桃園鐵路地下化所說的偽善言論，包括稱擔任行政院副院長之際，即核定通過，也說行政院支持鐵路地下化的想法等；羅致政說，這些說法都不是事實，張善政不要到了選舉才開始要討功勞，更不要用話術來迴避反對鐵路地下化的立場。

黃世杰出示公文指出，張善政2015年8月擔任行政院副院長時，發公文給桃園市政府，稱鐵路高架化有新台幣199億元的補助款，但如果桃園市政府主張的建設方向要改為地下化，衍伸的經費不宜再由中央給予補助。

黃世杰指出，當時計算出來，鐵路地下化的經費大約需要1000多億元，即桃園市政府要負擔800多億元；然而，公文實實在在，張善政竟空口說白話，稱自己支持地下化，甚至還反過來檢討為何建設進度這麼慢。

黃世杰說，如果不是張善政搬了一個800多億元的財務分擔路障，擋在鐵路地下化的計畫前面，後面也不會需要這麼長的時間。

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黃世杰表示，在民進黨桃園市長候選人鄭運鵬擔任民進黨團幹事長時，不斷代表桃園市政府跟行政院、交通部、台鐵溝通協調下，終於在去年核定並進行建設。

黃世杰表示，張善政對於這些事情，好像不復記憶，直到現在要選桃園市長，就開始虛情假意、攬功，把路障說成是自己的功勞，完全沒有誠信，這種為了選舉什麼話都可以說的候選人，桃園市民支持得下去嗎。（編輯：蘇志宗）1111117