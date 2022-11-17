北韓試射彈道飛彈 外交部譴責破壞區域和平穩定

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）北韓今天再度試射短程彈道飛彈，外交部表達嚴正譴責。外交部並說，韓國駐台代表部已多次對台灣政府高度關切韓半島局勢，與國際社會一致譴責北韓不負責的危險行徑，表達高度感謝。

外交部發布新聞稿指出，北韓在今天上午9時48分左右，從江原道元山地區向日本海發射1枚短程彈道飛彈，再度引發區域緊張情勢。

外交部指出，自今年1月起，北韓已進行超過30次飛彈試射，加上即將完成恢復核試爆的相關準備工作，都使韓半島情勢更趨緊張。外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻藉試射各式導彈進行武力恫嚇，破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。

外交部指出，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣遭受獨裁政權的武力威脅。中國今年8月在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，意圖將台海內海化，威脅國際海空航行自由，包括美、日、韓、東協及多個理念相近國家都多次強調台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

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外交部表示，美國總統拜登、日本首相岸田文雄及韓國大統領尹錫悅13日出席在柬埔寨首都金邊舉辦的第17屆東亞峰會時，再次重申維持台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。

外交部表示，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。政府樂願與美、日、韓等區域國家合作促進並達成韓半島的和平、繁榮及無核化目標，共同遏止威權主義的擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序。（編輯：謝佳珍）1111117