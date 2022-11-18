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岸田與習近平會談重申台海穩定重要性 外交部感謝

2022/11/18 08:46
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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天表示，日本首相岸田文雄昨天與中國國家主席習近平昨天在泰國會談，岸田再度強調台海和平穩定重要性，外交部對此表示肯定與感謝，將積極與全球理念相近國家，共同捍衛普世的基本價值。

外交部上午表示，岸田文雄與習近平昨晚在泰國曼谷舉行會談，此次是岸田上任以來雙方首次的實體會晤。

外交部指出，在約40分鐘談話中，岸田再度強調台海和平穩定重要性，及日本對中國人權問題的關注，外交部對此表示高度肯定與感謝，外交部一貫歡迎國際社會關注台海情勢及採取有助於維護區域和平的正面舉措。

外交部說明，自岸田內閣成立以來，日本政府多次表明台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，是日本的重要夥伴及珍貴友人，同時致力敦促國際社會關注台海情勢與中國人權現況，在本月的東協峰會、日美峰會以及日美韓峰會等重要國際場域，日本均展現民主國家陣營的堅定立場。

外交部強調，在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，外交部將積極與全球理念相近國家，共同捍衛普世基本價值，促進台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。（編輯：張均懋）1111118

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