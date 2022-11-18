陳菊：保障兒少人權 盡速修正兒童權利公約施行法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）國家人權委員會主委陳菊今天說，為推進兒少人權保障，盼政府盡速修正兒童權利公約（CRC）施行法，明定兒童權利監督機制的內涵，未來此機制無論設在人權會，或另設獨立機構也都會支持。

聯合國兒童權利公約（CRC）第2次國家報告國際審查會議，14日至今天在台北國際會議中心舉行，檢視台灣近5年來兒權的重要發展。人權會隨後邀請包括荷蘭籍的主席杜克（Jakob Egbert Doek）等國際審查委員在人權會進行座談。

陳菊致詞時表示，人權會的相關法制制度、策略規劃都經過專家諮詢、研議國外人權機構的做法後，才審慎地循序漸進提出，尤其是涉及人權侵害的案件，更需謹慎建立。

為達到促進及保障兒童權利的目的，陳菊表示，人權會已擬訂「國家人權委員會處理人權陳情及申訴案件作業程序」，受理人權侵害事件之申訴，並依法處理及救濟。

陳菊也說明，人權會已啟動系統性訪查研究計畫，包括「移工如何在異鄉撫育孩子（黑戶寶寶）」以及「兒少安置機構及校園性侵議題」，希望透過訪視，探究系統性、結構性人權保障措施缺失，提出具體改善建議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳菊表示，人權會將持續與各界一起發掘問題、尋求解決之道，讓兒少人權保障不只停留在保護面向，而能更加往前推進，爭取兒少發展、最佳利益、兒少參與等權利，改變兒少主體性長期在華人文化中不被正視的處境。

杜克說，很高興看到人權會積極調查相關案件，並提到兒童是權利的主體，而非只是需要保護的客體，這是很好的重點，也是非常正面的方向。他建議，一旦私人企業或機構有疑似人權違反事件，人權會應該要有一定職權去調查。（編輯：謝佳珍）1111118