台中縣市合併未有市長連任 蔡其昌：行動展現誠意

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中縣市合併後，未有市長連任，台中市長盧秀燕希望和市民攜手打破魔咒。民進黨台中市長候選人蔡其昌今天表示，不會強調魔咒，用行動力展現他的精神意志、認真誠意。

蔡其昌今天上午前往大甲第一市場拜票，受到許多攤商歡迎，有熱情攤商送上食物為他加油，蔡其昌和買菜民眾握手、請托。蔡其昌說，要走遍台中大小市場，一步一腳印，握遍選民的手，展現他是有能力、體力，願意走到基層傾聽的候選人。

他接受媒體聯訪，盧秀燕昨天在山城造勢晚會上提及，希望和市民一起攜手，打破縣市合併後沒有市長連任的魔咒，創造奇蹟，以及此次選風差。

蔡其昌表示，他不知道什麼魔咒也不會去強調，市民會選擇好的市長，他要用行動力展現認真、誠意，900場的演講，走遍台中每個市場，候選人在選戰中無法展現認真態度，要當選也很難，他展現精神意志、認真誠意。

選風差部分，蔡其昌認為，盧秀燕是始作俑者，選舉史上市府派人跟監嗎？有人做政治偵防？用人民的納稅錢置入廣告行銷自己，盧秀燕連辯論也不敢參加，這就是選風敗壞的原因。

他說，4年前，盧秀燕大打空氣牌，事後跳票。昨天又發生虐童案，孩子可能會變成植物人 父母聽到這樣的訊息很難過，一個不斷號稱是媽媽市長的人，卻不斷看著孩子受虐，爆發讓爸媽傷心難過的事，市民應該用選票抵制。

今天晚上民進黨舉行「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗聯合造勢晚會，總統蔡英文、副總統賴清德出席。

蔡其昌說，蔡總統多次到台中，希望台中能選出一個跟中央合作的市長、帶領台中繼續往前。這些年來盧秀燕和中央處於對抗的關係，重大建設都不和中央合作，很多台中的大建設因此延宕，如台中捷運、會展中心等。

「我會選擇合作」蔡其昌說，他會站在台中市民優先的角度，從中央爭取更多資源建設地方，蔡總統為他的政見背書，說到做到，打造台中成為國際化大都市。

盧秀燕競選總部表示，選舉進入倒數時刻，各方都要把握時間爭取市民朋友支持，盧秀燕呼籲「無論選情多麼緊張，都要正向選舉，為孩子做榜樣」。（編輯：郭諭儒）1111119