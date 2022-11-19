更多編輯台推薦新聞：
影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候
產經

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
韓國瑜
新聞專題
韓國瑜1/73
首頁 / 政治

選前黃金週 高雄市長選舉藍綠陣營造勢衝刺選情

2022/11/19 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市長選舉進入倒數，藍綠選前黃金週各有大型造勢活動。高雄市長陳其邁今天成立客家、原民後援會，強調以市民為主；國民黨高雄市長候選人柯志恩明天將與前市長韓國瑜同台造勢。

選前黃金週，陳其邁今天下午將在旗山區舉辦「大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會」，柯志恩則將於明天在橋頭區舉辦造勢活動，與韓國瑜等人同台。

陳其邁上午到三民區十全果菜市場拜票時接受媒體聯訪表示，選前最後一週時間，會盡量安排以市民為主的活動，今天下午活動沒有「大咖」助陣，「我自己也是小咖，真正大咖是市民」，選戰最後階段，要把時間留給鄉親。

被問到近日經常到外縣市輔選，是否累積政治能量？陳其邁說，「沒有，就很累啊，跑來跑去。」主要是希望高雄好，台灣共好，高雄和其他城市有很多合作機會，希望民眾都能選個好市長，對城市和台灣都很重要。

陳其邁說，選前一週主要是車隊掃街，同時也幫在當選邊緣的民進黨高雄市議員候選人多拉票，希望大家都能選上，最後階段會「全力衝刺，一口氣拚到底」。

至於柯志恩明天將與韓國瑜等人同台造勢，她今天上午到鳳山區市場拜票時，被問到是否還有其他「神秘嘉賓」，她說：「大概就是檯面上這些人」，家人也不會出現在明天造勢場合，不過女兒可能會在掃街時隨時出現。

對於陳其邁在旗山成立客家、原住民後援會，柯志恩說，國民黨在大旗美地區也非常需要深耕，如果以後執政，對客家、原民族群的照顧，一定會不遺餘力。1111119

陳其邁
阿仔師分享斜槓心法 鼓勵青年體驗2.0版新人生 綠批擋前瞻礙高雄發展 柯志恩：是為監督非阻建設
柯志恩
許國泰站台柯志恩籲打破連任 陳其邁：由選民決定 高雄長期綠營執政 柯志恩：翻出沙發才知多少蜘蛛網
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
為林耕仁拉抬聲勢 朱立倫、韓國瑜聯手掃街