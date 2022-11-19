選前黃金週 高雄市長選舉藍綠陣營造勢衝刺選情

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市長選舉進入倒數，藍綠選前黃金週各有大型造勢活動。高雄市長陳其邁今天成立客家、原民後援會，強調以市民為主；國民黨高雄市長候選人柯志恩明天將與前市長韓國瑜同台造勢。

選前黃金週，陳其邁今天下午將在旗山區舉辦「大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會」，柯志恩則將於明天在橋頭區舉辦造勢活動，與韓國瑜等人同台。

陳其邁上午到三民區十全果菜市場拜票時接受媒體聯訪表示，選前最後一週時間，會盡量安排以市民為主的活動，今天下午活動沒有「大咖」助陣，「我自己也是小咖，真正大咖是市民」，選戰最後階段，要把時間留給鄉親。

被問到近日經常到外縣市輔選，是否累積政治能量？陳其邁說，「沒有，就很累啊，跑來跑去。」主要是希望高雄好，台灣共好，高雄和其他城市有很多合作機會，希望民眾都能選個好市長，對城市和台灣都很重要。

陳其邁說，選前一週主要是車隊掃街，同時也幫在當選邊緣的民進黨高雄市議員候選人多拉票，希望大家都能選上，最後階段會「全力衝刺，一口氣拚到底」。

至於柯志恩明天將與韓國瑜等人同台造勢，她今天上午到鳳山區市場拜票時，被問到是否還有其他「神秘嘉賓」，她說：「大概就是檯面上這些人」，家人也不會出現在明天造勢場合，不過女兒可能會在掃街時隨時出現。

對於陳其邁在旗山成立客家、原住民後援會，柯志恩說，國民黨在大旗美地區也非常需要深耕，如果以後執政，對客家、原民族群的照顧，一定會不遺餘力。1111119