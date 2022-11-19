參訪泰國自閉症基金會 張淑芬與孩子共享作畫時光

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（中央社記者曾智怡曼谷19日電）台灣APEC領袖代表張忠謀夫人張淑芬今天上午參訪泰國自閉症基金會，除代表台灣政府捐贈30萬泰銖，也和孩子作畫同樂，稱讚他們用色大膽，她指著身上以自身畫作為基礎設計而成的粉色旗袍外套，「你們將來也有機會，要對自己有信心！」

張淑芬是一位畫家，作品曾登上香港蘇富比與佳士得拍賣會，並長年投身公益，她今天上午參訪泰國自閉症基金會（Autistic Thai Foundation），與現場大小朋友分享繪畫經驗。

她說，基金會做得很有成績、很出色，能有福氣做自己喜歡的東西，是人生中很美好的階段；在台灣，台積電慈善基金會也幫助很多弱勢，尤其是需要更多照顧的孩子。

除幫助孩子，張淑芬今天身穿自己畫作轉譯而成的粉色旗袍外套，由知名設計師打造，看到孩子們的畫作，她說，「我覺得你們將來也有機會，希望大家努力，預祝小朋友有美好的前途，對自己有信心」。

張淑芬沿桌與孩子互動，稱讚孩子們用色大膽，更親自示範如何增加立體感，她手握孩童的手，上下移動紙張，感受水彩的流動，增添自然線條、漸層感，笑說「看到人家畫畫，手也會癢」，院童看到成品也說「非常喜歡！」

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「泰國自閉症基金會」創立至今已16年，總部位於曼谷市郊，協助自閉症孩童發展並輔導就業技能，目前院內約有100多名孩童，其中40多位具繪畫才能，並以「ART STORY」為品牌，將兒童創作轉為文創產品，與泰國最大電信商TRUE、百貨公司龍頭Central集團以及美國、英國大使館合作公益活動。

另創設「For all coffee」品牌，開放授權予自閉症家庭開設連鎖店，基金會並協助找尋企業贊助創業資金，「For all coffee」目前於泰國已有60餘家分店。（編輯：郭無患）1111119