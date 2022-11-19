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總統盼地方與中央齊心 打造彰化成為台灣綠能首都

2022/11/19 14:31
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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天在世界彰化同鄉會會員大會致詞指出，台灣離岸風電的風場有7成在彰化外海，對彰化是很好的機會。她期盼，地方能與中央一起打拚建設彰化，讓彰化成為台灣的「綠能首都」，讓台灣成為亞洲的「綠能中心」。

總統蔡英文上午在內政部長徐國勇、民進黨台北市長候選人、前衛生福利部長陳時中陪同下，出席世界彰化同鄉總會第十屆第二次會員大會。總統表示，彰化人很團結，彰化人吃苦耐勞，經營事業有成。

總統說，世界彰化同鄉總會的發展就是最好的證明。世界彰化同鄉總會已經運作26年，而且在國外的分會已經達到5個，她歡迎大家回到台灣。

總統認為，「互助合作、有情有義」是彰化人的精神，彰化人在事業成功後，也都繼續出錢出力，貢獻自己的故鄉。就像長久以來，總會長黃明東帶領支持捐血活動，令人非常欽佩。

總統說，這兩三年來面對疫情，大家都發揮團結、互助的精神，互相照顧才有辦法穩住疫情，國門已經開放，經濟繼續在成長當中；總統感謝全國人民與政府齊心齊力，面對且克服疫情的挑戰。她並肯定陳時中在處理疫情過程當中，承擔很多責任，很辛苦。

總統指出，彰化外出的人口很多，如果彰化能有自己的產業，讓年輕人可以在家鄉找到好的工作、跟家人在一起，也能吸引外地優秀的年輕人來到彰化，相信可以讓彰化變得更好、讓彰化民眾過更好的日子。

她表示，彰化的外海是全世界最好的風電風場，台灣風電的投資、風電廠有70%在彰化的外海。風電廠帶動超過7000億的投資，現在到彰化走走，可以看到很多外國人在那裏，他們都來自風電的投資大廠。

台灣這段時間雖然有疫情，面對很多挑戰，總統強調，但投資一直進來，有台商自己回國投資，也有一部分是外商到台灣投資綠色能源，尤其是風電。所以彰化的機會很好，而且風電產業代表高挑戰、高技術，對從業人員而言，報酬非常好、薪資水準也高。

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總統希望好好建設彰化，希望未來台灣是亞洲的綠能中心，彰化可以做為台灣的綠能首都；她期待地方能與中央一起拚，從彰化帶動全台灣、全亞洲風電產業的發展，讓台灣的能源轉型可以成功，彰化人在下一個階段台灣的發展扮演很重要的角色。

11月26日是投票日，總統也不忘呼籲大家，一定要去投票，民主社會踴躍投票是國民的責任；其次，18歲公民權憲法複決門檻需要965萬張票，超過歷史上所有選舉的最高得票紀錄，2020總統選舉，她拿到最高得票數也只有817萬票，這一次的修憲複決案是很大的挑戰，她拜託大家抽空投票，讓修憲複決案能夠通過，讓年輕人可以比較早參與國家大事的決定。（編輯：郭無患）1111119

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