18歲公民權複決 謝衣鳯：各黨不能打假球

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（中央社記者賴于榛台北19日電）中選會今天舉行第4場18歲公民權意見發表會，擔任正方代表的國民黨立委謝衣鳯說，18歲公民權已是世界潮流不可抵擋，各黨在宣傳與動員上須齊心協力，不能打假球，也盼未來朝野攜手推動不在籍投票。

18歲公民權修憲案公民複決共有5場意見發表會，由立法院擔任正方代表，沒有反方代表。

謝衣鳯說，台灣多次透過民主選舉，選任總統、立法委員與民選首長，已是熟練執行民主制度的國家，且民眾民主素養不可同日而語，中華民國憲法有關選舉與被選舉權的規定，至今已70年未修正，與現在多數民主國家年滿18歲即可行使投票權的趨勢不符。

第二，謝衣鳯指出，台灣面臨了少子化，未來選民結構將改變，目前制度將讓青年的意見難以透過民主選舉機制實現，為避免資源分配傾斜，也為符合世代正義、保障參政權，有必要下修公民權年齡。

再者，謝衣鳯說，當前民主國家的趨勢，多數都將公民權年齡設定為18歲，部分國家如印尼是17歲，巴西、奧地利等國則是16歲；政治人物年輕化也是世界新趨勢，像是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）39歲當選總統、智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）則是35歲贏得總統大選。

另外，謝衣鳯認為，法律應有一致性，像是公務人員考試法規定，中華民國國民年滿18歲者，得應公務人員初等考試，公民投票法也規定，年滿18歲有公民投票權，且刑法與民法相關的規定也都指18歲為成熟行為人的年齡，在法律上是完全行為人，卻只有憲法規定，民眾需要年滿20歲才可享有選舉權。

她也談到，目前投票必須回到戶籍地，這讓投票出現經濟階級的落差、隱藏性的不公平，而不在籍投票可以降低這種投票的經濟門檻，讓更多人參與公共事物。

謝衣鳯說，如果真的擔心海外地區或是大陸地區的公平性，可以從台灣開始做起，選擇選情相對比較單純的總統大選等開始辦理。

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她表示，疫情更凸顯不在籍投票對於保障人民權利的重要性，在疫情已經解封的此時，染疫確診者仍然不能投票，等同限制禁止染疫者的公民權，也沒有其他的替代性方式可以處理，對比正積極推動18歲公民權的現在，顯得非常矛盾。

謝衣鳯呼籲，18歲公民權已是世界潮流不可抵擋，台灣已經落後世界太久了，不應該再等，各黨此次宣傳與動員更須齊心協力，不能打假球，也盼未來朝野攜手推動不在籍投票，讓外地求學、工作的人，都能用最小的成本，表達政治立場與選擇。（編輯：林興盟）1111119