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馬英九：感謝團團來台14年 帶給民眾美好回憶

2022/11/19 20:35
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）台北市動物園18歲大貓熊團團今天去世，前總統馬英九說，團團圓圓象徵兩岸大交流時代，兩岸人民情感的真摯交流互動；感謝團團來台14年，與許多大小朋友相會，帶給民眾許多美好的回憶。

台北市立動物園今天表示，大貓熊團團今天凌晨癲癇再度發作，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦，團團已在下午1時48分心跳停止；回顧在台近15年生活，照養人員形容，「牠就是很乖很乖的小孩，跟我們的互動很好」。

馬英九辦公室今天下午發布新聞稿表示，團團與圓圓是2005年時任國民黨主席連戰訪問中國大陸後，大陸同意贈送台灣，於2008年12月終於抵台。團團圓圓象徵兩岸大交流時代，兩岸人民情感的真摯交流互動，感謝團團來台14年，與許多台灣大小朋友相會，帶給台灣民眾許許多多美好的回憶。

馬英九辦公室指出，期盼未來兩岸之間能有更多的團團，促成兩岸融合，人民交流，也期盼蔡英文政府落實推動兩岸民間交往，化解兩岸對立。

國民黨透過臉書表示，大貓熊團團近期飽受癲癇發作所苦，今天因腦部病變惡化離世，大家深感難過及不捨。

國民黨指出，團團2008年來到台灣14年，可愛的模樣，帶給大家美好的回憶，願團團不再有病痛，一路好走。（編輯：林興盟）1111119

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