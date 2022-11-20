諾魯總統結束訪台 三度重申邦誼並邀蔡總統回訪

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷昨晚結束訪台行程搭機離開，外交部表示，昆洛斯此行三度重申諾魯與台灣間珍貴忠誠的邦誼，並邀請總統蔡英文再度造訪諾魯。

外交部發布新聞稿指出，外交部政次田中光昨晚代表政府送機，昆洛斯上任一個半月，隨即率領新政府閣員來台進行首次國是訪問，彰顯諾魯新政府堅定支持兩國邦誼。

昆洛斯此行訪問主題為「永續夥伴：連結與共榮」，在蔡總統主持的隆重軍禮及國宴場合上，昆洛斯三度重申諾魯與台灣珍貴忠誠的邦誼，肯定台灣努力不懈造就強韌民主社會，也感謝台灣在諾魯推動的各項雙邊合作計畫。

外交部指出，昆洛斯在臺北賓館與外交部長吳釗燮舉行雙邊會談及接受款宴時強調，台諾是兄弟之邦，當諾魯面對疫情挑戰時，台灣即時向諾魯伸出援手，無論是捐贈防疫物資或醫療包機轉診，均展現兩國如家人般休戚與共、相互扶持的情誼。

外交部指出，昆洛斯此行與吳釗燮簽署「重申外交關係聯合公報」，宣示兩國堅實邦誼，承諾在新興領域積極深化雙方合作，另在海巡署見證代理主委周美伍與諾魯警察總監諾特（Iven Notte）換文，共同宣布「兩國聯合海事巡航標準作業程序」生效。

昆洛斯訪團也前往台灣港務公司所轄的台北港參訪，並赴台中榮民總醫院探視轉診病患，會晤即將派赴諾魯服務的3名住院醫師。

為拓展兩國多元合作，昆洛斯指派隨團閣員分別與教育部體育署及中華電信管理高層會晤，討論台諾兩國未來在港口營運、遠距醫療、體育交流及資通訊等領域的合作願景。

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昆洛斯另特別藉視察諾魯駐台大使館機會，與20多名諾魯在台留學生歡聚同樂。訪團此行也參訪台北101大樓、國立故宮博物院及順益原住民博物館等知名景點，並透過品嚐黑鰭鮪魚、金鑽鳳梨及噶瑪蘭威士忌等在地特產，體驗台灣多元豐富的飲食文化。

外交部強調，台灣將與諾魯持續在經貿、海事安全、海巡、警政、醫衛、資通訊、體育、人才培育、潔淨能源及氣候變遷等領域密切合作，追求共榮互惠的永續夥伴關係，以維持印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：林淑媛）1111120