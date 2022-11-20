翁章梁嘉義山區車隊掃街 王育敏由韓國瑜陪同拜票

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爭取連任嘉義縣長候選人翁章梁（右）20日陪同民進黨籍竹崎鄉長候選人曾亮哲（左）車隊掃街，盼能順利連任為竹崎帶來更好發展。（翁章梁競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月20日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）爭取連任嘉義縣長候選人翁章梁今天陪同民進黨籍山區候選人車隊掃街；國民黨縣長候選人王育敏則由前高雄市長韓國瑜陪同車隊掃街。2人進行最後階段衝刺，盼爭取更多支持。

翁章梁上午到竹崎鄉及梅山鄉，分別陪同黨籍竹崎鄉長候選人曾亮哲及議員候選人江季珍、蔡瀧賢、莊信宗車隊掃街拜票。

翁章梁致詞表示，尋求連任的曾亮哲在竹崎鄉長任內，對於提升社會福利，以及推動地方建設都獲得大家肯定，期盼能順利連任為竹崎帶來更好發展。

翁章梁指出，議員候選人江季珍、蔡瀧賢及莊信宗3人，過去時常關心地方發展，這次有心要為鄉親服務，議會需要新的力量繼續為地方打拚。

韓國瑜今天到民雄鄉廣濟宮，陪同黨籍嘉義縣長候選人王育敏、民雄鄉長候選人林于玲及議員候選人簡嘉億前往民雄鄉及大林鎮車隊掃街拜票。

車隊掃街前，韓國瑜致詞向鄉親推薦王育敏，他說，王育敏有8個字代表，就是「美麗縣長、愛與責任」，隨後韓國瑜便與候選人進入廣濟宮參拜，沿途受到民眾熱烈歡迎，展現高人氣。

王育敏致詞指出，今天是韓國瑜第2次到嘉義加油打氣，民雄鄉是嘉義縣最大票倉，也是重要區域，因此，今天特別由韓國瑜陪同從民雄開始車隊掃街，同時要藉由韓國瑜高人氣進行最後衝刺，提升選情聲勢，有信心贏得最後勝利。（編輯：陳仁華）1111120