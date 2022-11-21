在柯志恩造勢上被喊當閣揆 陳其邁：韓國瑜愛說笑

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）前高雄市長韓國瑜昨天為國民黨高雄市長候選人柯志恩站台籲選民讓陳其邁當閣揆、柯志恩當市長；高雄市長陳其邁今天回應「韓市長愛說笑」，柯志恩則說「這是韓式幽默」。

韓國瑜昨天出席柯志恩大型造勢致詞表示，高雄鄉親應支持陳其邁接行政院長，讓陳其邁在中央提供資源，由柯志恩當市長執行政策；並提出「買一送三」，陳其邁接行政院長、前高雄市副市長李四川協助高雄硬體工程、自己無償幫高雄行銷農漁產品。

對此陳其邁今天上午在六龜展開拜票行程前接受媒體聯訪說「韓市長愛說笑」，並指出韓國瑜談的內容跟4年前差不多，自己希望他多回來高雄走走，瞭解高雄這2年「加速前進，也變美、變漂亮」。

陳其邁表示，這4年高雄經過4次投票，民眾感受非常深刻，未來4年應該告別過去的對立、紛擾，往前大步邁進，在國際競爭腳步裡快速前進；自己施政不僅節奏、效率增加，讓停滯的建設加速往前，更不分黨派，揮別過去，未來4年也會攜手往前大步邁進。

對於李四川昨天站台柯志恩表示，自己任副市長期間拆了多座陸橋，展現行政效率。陳其邁說，「市政建設是一棒接著一棒」，中央地方合作，才能促成經濟、產業、建設各項發展，不管拆橋或建設都有非常多中央補助預算，以拆橋預算新台幣5.8億元來說，其中75%是自己擔任行政院副院長時，由院長蘇貞昌在一天內核定，「是大家一起合作」。

對於韓國瑜的發言，柯志恩今天接受媒體聯訪則表示，「這就是韓式幽默吧！」認為韓國瑜應是覺得市長由柯志恩來做，行政院長由陳其邁來做，大家共組高雄隊，能中央地方配合，讓高雄發展得更好。

立委趙天麟透過新聞稿批評，「買一送三」是騙術，認為「韓國瑜自己落跑，就以為所有人都愛落跑」；柯志恩回應，這不是騙術、也不是落跑，這是高升，並認為「真的落跑是陳菊還沒有做滿任期，就跑去當監察院長」，陳其邁任行政院長是高升。（編輯：陳仁華）1111121