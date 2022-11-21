中選會籲加「美玉姨」進群組 協助識別選務錯假訊息

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（中央社記者陳俊華台北21日電）中選會今天說，選前許多選務錯假訊息仍在line群組流傳，建議民眾可將「美玉姨」、「趨勢科技防詐達人」等LINE官方帳號加入群組，協助識別錯假訊息，避免親友轉傳而觸法受罰。

中選會透過新聞稿指出，11月26日投票日在即，但各種選務錯假訊息還是在許多網路社團、line群組，甚或在家庭、親友群組中流竄，但如果未經查證就任意轉傳選務錯假訊息，也可能會觸法，傷害台灣民主價值與果實。

中選會表示，隨著投票日愈來愈近，各種選務錯假訊息在LINE群組或臉書等社群媒體中傳播，不但會干擾民眾投票意願，也會影響到選務秩序，甚至可能還會違反各項法律規定。

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中選會說，建議民眾可將「Cofacts真的假的」、「Mygopen」、「美玉姨」、「趨勢科技防詐達人」等LINE官方帳號加入各群組或社團、社群內，協助識別有無錯假資訊或各式選務謠言耳語。

中選會表示，除可彼此幫忙提醒、過濾群組中的錯假訊息，以避免家人或親朋好友不小心轉傳錯假訊息或選務假訊息觸法受罰，還能一起守護台灣的民主價值與果實。（編輯：翟思嘉）1111121