綠指台灣民俗村點土成金 王惠美競總：不實抹黑

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（中央社記者王揚宇、蕭博陽台北21日電）民進黨立法院黨團幹事長羅致政等人今天質疑，彰化台灣民俗村遭摧毀後，開發商欲變更為產業園區、土地變更為工業用地，當中是否規避中央環評審查、是否有政商利益糾葛，彰化縣長王惠美應對外說明。

王惠美競選總部表示，惠來產業園區是民間申請案，縣府一切依法審查，程序完全公開透明，如果認為有不法，歡迎向司法機關提告，不要選舉到了就抹黑影射，也籲請民進黨籍立委不要躲在立法院「言論免責權」保護傘下充當政治打手不實抹黑。

台灣民俗村因經營不善欠下新台幣30億元債務倒閉，債權由大佛山公司承接，大佛山公司民國110年1月中旬拆除民俗村園區內建築物，除了3棟歷史建築外，其餘夷為平地，土地轉賣給惠來產創股份有限公司，惠來公司向縣府申請將土地申請變更產業園區，推動「惠來產業園區開發案」。

羅致政今天與民進黨彰化縣立委陳素月、縣議員李成濟召開「台灣民俗村點土成金，惠來惠美糾葛不清」記者會，提出諸多質疑。

羅致政說，民俗村的土地本來是遊憩用地，如果成功變更為工業用地，土地價格將從原本的每坪1萬1458元，變成平均每坪15萬元，令人質疑這種點土成金的狀況正在發生或正準備要發生。

陳素月說，目前地主跟開發商正在進行土地變更，令人質疑的地方在於，工業用地欠缺，但如果這裡適合開發，為何52公頃的土地只開發29.3公頃，這是否在規避環評法規，因為開發沒有超過30公頃的情況下，不用送中央主管機關審查，地方政府就能自行決定。

此外，陳素月指出，八卦山是需要保護的地區，不適合大面積開發，而且台灣民俗村坐落的位置，對外交通並不便利，即使未來開發為工業區，貨車或貨櫃車頻繁進出下，對當地環境影響很大，道路負荷量也不夠，這一切都有違常理。

陳素月質疑，未來如果土地變更成功，獲利恐超過百億元，當中是否有官商勾結情況，呼籲王惠美應清楚說明，為何要讓這個案子進行審查。

羅致政補充說明，惠來這家公司跟王惠美有沒有任何瓜葛，稍微了解後，背後可能有很多王惠美要對外說明的部分。（編輯：蘇龍麒）1111121