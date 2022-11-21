陳菊：協助孩子回歸社會 是矯正學校最大意義

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（中央社記者陳俊華台北21日電）人權會主委陳菊今天說，少年輔育院改正成矯正學校，是台灣矯正教育嶄新的開始，且人權同樣該受保障；協助每個孩子成長、蛻變，順利回歸社會，是矯正學校最大的意義，也是艱難的工程。

國家人權委員會今天舉辦「少年矯正機關收容處遇法制現況、變革與展望」座談會。

陳菊致詞時說，在矯正學校的少年，人權同樣該受保障與保護，根據國際人權標準，針對所有國內法令做有系統研究，提出必要、可行的修法建議，這是人權會重要職權之一。法務部在2月預告制定「少年矯正學校處遇實施條例」草案，社會各界高度關注相關議題，為了後續與相關機關、民間團體合作，人權會辦理座談會。

陳菊指出，今天特別邀請司法院、法務部、教育部、衛福部、勞動部等機關代表，以及專家學者、各界利害關係人進行座談、廣納意見，希望提供台灣訂定相關法規、配套措施，在人權保障上是重要參考。

陳菊說，去年少年輔育院改正成矯正學校，是台灣矯正教育嶄新的開始，絕對不是結束，矯正教育的人權工程才剛啟動。人權會成立滿2年，會在有限人力下，盡最大努力，並盤點監察院涉及少年矯正機關收容處遇制度的調查報告，共有3個案。

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陳菊表示，這也顯示，少年矯正機關存有長期沿用成人監所的管教方式、申訴管道未臻健全、濫用懲罰措施，特殊需求少年缺少資源及受教權等，凸顯台灣少年收容人的處遇，還有很多需改善的地方。

陳菊指出，矯正學校中的孩子，大多數一路走來身上常帶著看不見的傷痕，要協助每個孩子成長、蛻變，順利回歸社會，是矯正學校最大的意義，也是艱難的工程，需要國家整合各部會資源、結合民間團體力量，共同協作努力，讓這些孩子有機會回歸社會。（編輯：林興盟）1111121