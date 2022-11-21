國發會：4期前瞻建設 可望創造逾21萬個工作機會

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）政府力推前瞻基礎建設，希望可以達到帶動投資、促進就業、均衡區域發展等效果，國發會今天表示，前瞻基礎建設總計4期可創造的人力需求量，預估可達21.8萬至23.6萬個工作機會。

國發會今天舉行第104次委員會議，會中由國發會報告有關整體公共建設計畫截至10月底的執行情形，以及前瞻基礎建設計畫執行情形。

國發會表示，前瞻基礎建設計畫編列2階段的4年計畫，期程共計8年，經費總額上限新台幣8400億元；計畫已於民國106至111年分3期編列5599億元特別預算。

前瞻基礎建設計畫在總體經濟、人力需求及區域均衡都有成效，國發會指出，總體經濟面，第1期（106年9月至107年） 帶動實質國內生產毛額（GDP）增加1067億至1209億元；第2期（108年至109年）增加2832億至3019億元；第3期（110年至111年）執行中，預估增加3004億至3519億元。

至於人力需求面，國發會表示，前3期（106年9月至111年9月）約創造14.9萬至16.1萬個工作機會，總計4期可創造的人力需求量，可達21.8萬至23.6萬個工作機會。

此外，前瞻計畫優先補助跨縣市建設及過去投入相對不足地區，可以達到區域均衡的效果。

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國發會主委龔明鑫會中表示，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案2102億元，正由立法院審議中，請各部會提前安排如計畫審核、用地取得及證照申請等前置作業，並排定明年度預定達成重要里程碑，合理編列預算及加強執行管控。

國發會在今天委員會議就整體公共建設計畫截至10月底的執行情形提出報告，111年整體公共建設計畫截至10月底的計畫經費達成率為69.96%，較110年同期上升3.14個百分點，為近15年同期次高。（編輯：蘇志宗）1111121