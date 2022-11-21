印度前外交次長：台印度應檢視如何深化關係

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度前外交部高層官員今天在一場研討會上指出，「四方安全對話」另3個會員國的領導人在G20峰會上與中國恢復接觸，印度應與台灣檢視如何在印太區域的框架之下，深化彼此關係。

這場題為「印太地區與印度台灣關係」的研討會，是由尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院與中華民國駐印度代表處共同舉辦。

印度前外交部次長席保（Kanwal Sibal）在主題演說中指出，20國集團（G20）領袖峰會登場前夕，美國總統拜登（Joe Biden）先與中國國家主席習近平舉行雙邊會議，美國開例之後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、日本首相岸田文雄，以及多名西方陣營領導人，也先後與習近平會談。

他說，印度總理莫迪（Narendra Modi）因印中邊界爭議尚未解決，而未與習近平會唔，雖然兩人在峰會歡迎晚宴上短暫握手致意，但那也只是因為印度接任G20輪值主席國，將來兩國將有很多互動。

席保認為，雖然美國正對中國施行科技阻絕，但從整體貿易數字來看，美國經濟很難與中國脫鉤，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和，兩國貿易額可能進一步飆升，日本、澳洲是否會賭上經濟前景與中國脫鉤，有待觀察。

他說，根據「四方安全對話」（Quad）另外3國對中國的態度，印度與台灣應預想未來的安全情勢變化，並檢視如何在印太區域的大框架之下，深化彼此關係，例如進行海岸防衛隊培訓、國會議員互訪，以及增加經貿往來。

席保也提到，美國已認定中國為最主要的對手，中國急於突破第一島鏈，拿下台灣就可避免與日本爆發直接衝突，因此不可輕忽中國對台灣的意圖。

他並警告，美國若在台灣議題上採取「戰略模糊」立場，中國勢將模糊應對，這將升高局勢的「不確定性」；美國底線不明，印度也很難在台灣議題上作「更前進」的表態。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，基於國際政經局勢的改變，經貿關係也應納入經濟安全、經濟韌性、供應鏈風險分散等考量。

徐遵慈說，在這樣的情況下，印度政府應更積極、有系統地引進台灣半導體、電子、石化、紡織及製鞋等廠商，以形成聚落與供應鏈，具體做法可以包括儘快洽簽台印度自由貿易協定。

國防安全研究院代副執行長沈明室認為，中國在台灣海峽、南海等議題尚未解決之前，不至冒然在中印度邊界發動戰爭，目前對印度仍傾向採取「切香腸」戰略。

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他提醒印度慎防中國分化印度與美國的關係，也提及台灣在半導體及晶片發展、華語訓練及解放軍研究、資訊科技日常應用、關鍵設施保護，以及農業技術援助等方面，都能協助印度。

這場研討會由尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）主持，駐印度副代表陳牧民、多名館員、來自台灣的研究員，以及印度學者、智庫專家以及退休軍官實體與會。（編輯：韋樞）1111121