巡察教育部 監委關注論文抄襲問題促深切檢討

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監察院長陳菊（前中）22日上午與教育及文化委員召集人、監委浦忠成等12人巡察教育部，瞭解教育部111年度施政計畫與重要業務推動成效。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月22日

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監察院長陳菊今天率監委巡察教育部，盼人權會在人權議題上與教育部有更多的合作；監委賴鼎銘、葉宜津關切學位論文抄襲問題，促請教育部深切檢討，提出解決方案，以免高等教育崩盤。

監察院透過新聞稿表示，陳菊上午與教育及文化委員召集人、監委浦忠成等12人，巡察教育部，瞭解教育部111年度施政計畫與重要業務推動成效。

陳菊表示，監察院長期關注教育問題，沒有一個國家對人權問題可以一步到位，人權公約的實踐是一項目標，需要一步一步地改善與檢視，台灣雖不是聯合國會員國，但對於國際公約國內法化，有責任遵守。

陳菊說，國家人權委員會對五大人權公約進行民調，結果發現，民眾聽過或瞭解五大人權公約者不到3成，顯示人權教育非常重要，期待人權會在人權議題上與教育部有更多的合作。

會中，監委紀惠容就落實「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」的策進作為，建議納入校園性別霸凌、跨性別學生住宿問題的解決方案；在建立校園性別友善空間方面，有關性別平等委員會成員的來源，建議應多元化聘用。

針對學位論文抄襲問題，監委賴鼎銘表示，他認為應該檢討的是，哪些學生不適合進入高等教育系統；監委葉宜津也關切大學在職專班學位論文抄襲，及同等學力認證問題，促請教育部深切檢討，提出解決方案，以免未來發生高等教育及在職教育崩盤現象。

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監委蘇麗瓊針對校園青少年自殺的防治作為，建議教育部深入研究自殺問題，為身心受創的青少年，提供友善校園環境；監委范巽綠則建議，教育部在高中以下學校，增加專業人力配置，並且與衛生福利部、地方政府心理健康中心合作，整合人力。

監委葉大華關切代理教師制度的改進情形，國中小學合格教師員額控留數超過8%，是否有濫用代理教師的情形；監委浦忠成關心偏鄉的數位科技教育問題，期許教育部為偏鄉學童挹注更多資源。（編輯：林興盟）1111122