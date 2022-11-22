台美GCTF在以色列辦工作坊 中東地區首例

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）台美共同成立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）昨天在以色列舉辦「數位經濟趨勢下的機會及政策建議」國際工作坊，這是GCTF首度在中東地區舉辦海外活動。

外交部發布新聞稿指出，駐以色列代表處、美國駐以色列大使館及以色列「台拉維夫大學跨域網路研究中心」（ICRC）昨天以實體及線上混合方式共同舉辦這次的國際工作坊。

外交部指出，此次活動目的是探討數位時代的挑戰及經濟轉型，藉由分享台灣、美國、以色列在數位經濟領域的發展經驗及產業優勢，聚焦數位解決方案及供應鏈韌性議題。

工作坊開幕式由駐以色列代表李雅萍、美國駐以色列大使館副館長哈勒特（Stephanie Hallett）及ICRC執行長卓博海斯登（Gili Drob-Heistein）共同主持。

數位發展部產業署副署長林俊秀、美國國務院網路空間暨數位政策局雙邊及區域事務辦公室主任庫利南（Mark Cullinane）、ICRC中心主任伊茲瑞爾（Isaac Ben-Israel）皆分別發表專題演講。

應邀與會講者另包括無任所大使、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然，工研院資深副總胡竹生，及陽明交通大學教授林盈達等。以色列科技、產業及學研單位等多位學者專家參加簡報與談。

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外交部指出，台美雙方在2015年共同成立「全球合作暨訓練架構」，7年多來已針對10多項新興議題及挑戰舉辦55場國際工作坊，共計有全球逾100國超過6000位官員、專家與公民代表曾實體或線上參與過GCTF的訓練計畫。

外交部表示，參與人數增加及議題領域持續擴大，顯示GCTF是非常成功的平台，使理念相近國家就各項重要議題交換經驗，協助建構面對挑戰的能力。未來台、美、日、澳四個GCTF正式夥伴及所有理念相近國家，將持續共同透過GCTF對重要議題作出貢獻。（編輯：楊凱翔）1111122