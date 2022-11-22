吳釗燮談台捍衛民主決心 土耳其媒體大篇幅報導

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土耳其「每日晨報」22日報導外交部長吳釗燮談台灣捍衛民主的決心，及對中共20大的觀察。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年11月22日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）親政府的土耳其「每日晨報」今天報導，外交部長吳釗燮近日暢談台灣捍衛民主及生活方式的決心。他也提到，中國經濟放緩是可預期的，屆時惡化經濟或社會穩定，台灣恐成為北京轉移內部問題的代罪羔羊。

「每日晨報」（Daily Sabah）紙本以大篇幅報導，吳釗燮於14日的拜習會後，與外媒團談到保衛台灣是自己的責任，「如果我們沒有決心自我捍衛，我們就無權要求別人幫助我們」。

他說，但是在準備自衛能力的這段過程，也是台灣需要美國或其他志同道合的國家提供必要防禦武器、進行安全合作的時期。

吳釗燮強調，「台灣海峽的和平與穩定非常重要」，並指其他國家將對台海的任何單邊行動作出回應。

美國總統拜登與中國國家主席習近平於20國集團（G20）前舉行會談，這是拜登入主白宮後首次與習近平面對面會晤。拜登向習近平表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域的和平穩定、危害全球繁榮。

吳釗燮說，台灣人民和其他民主國家希望不要讓該區域發生戰爭。若戰事爆發，對台灣而言將是災難。中國也將蒙受巨大苦難，「台灣並非毫無防備」。

「我們現在想做的是強化我們的防禦能力…如果威懾發揮作用，戰事就不會發生。」

吳釗燮也說，中國是專制國家，決策機制非常封閉，儘管如此，台灣仍可以從中國共產黨第20次全國代表大會上得出關於中國政策的結論。習近平強調台灣問題是中國「內政」，因此暗示排除在其他國家支持或調解下，透過外交解決的可能性。

吳釗燮也憂心，中國因政府政策而出現的經濟困頓可能會影響台灣議題。

他指出，「中國經濟進一步放緩是可以預期的。當中國經濟進一步放緩，導致經濟及社會穩定惡化，而威權政府無法處理國內穩定時，最簡單的方式就是，他們可能想透過創造外部危機，轉移國內注意力或使國家團結」。

吳釗燮說，台灣毗鄰中國，「我們擔心台灣可能成為中國內部問題的代罪羔羊」。

談到台灣多年來取得的進展，吳釗燮說，台灣已經走了很長一段路，是如此自由，幾乎什麼事都可能發生。1996年首度舉行總統直選，就是從那時起，國際社會開始將台灣形容為成熟的民主國家。

他指出，自由之家（Freedom House）等國際機構或其他自由民主信評機構形容台灣為東亞最自由的社會時，民眾感到非常驕傲。因此，當台灣受到共軍威脅，人民及政府的回應是：「我們珍視民主生活方式，我們珍惜自由，我們將繼續為我們的民主自由而戰」。（編輯：韋樞）1111122