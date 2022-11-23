九合一選舉倒數72小時 蔡英文：剩下總統任期要把台灣顧好

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（中央社記者葉素萍台北23日電）選前黃金72小時，民進黨主席蔡英文今天說：「這次的縣市長選舉，跟總統選舉一樣重要」，呼籲支持者「去投票，就會贏」。接下來總統任期，她要把台灣顧好，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步，維持台海的和平穩定。

民進黨今天在中執會前，召開「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會。

蔡英文致詞提到，本週六就是投票日，民進黨候選人全部都在第一線拚。她要再次拜託所有認同民進黨的人，最後的黃金72小時一定要幫忙催票、拉票、固票，為台灣挺身而出。

她說，上個週末，台北有非常多的市民站出來，參加台北市長候選人陳時中「疼惜台北，為愛而走」遊行。她看到許多父母帶著孩子，以及很多年輕人走上台北街頭。台北已經很久沒有這麼溫暖的畫面了，她感謝所有加入遊行的人，用行動關心台灣的未來。

蔡英文說，她在台上演講時，可以看到大家的眼中，對於讓台北變得更好，有很深的期待，相信不只是台北，全台灣各縣市，大家都希望可以更進步。選舉可以很激情，但也可以很有理念和溫暖，只有民進黨，到選戰的最後階段，還一直都在談市政願景。民進黨深信用團結，而不是對立，才能為國家帶來正面影響。

蔡英文呼籲，一起用正面論述，去說服身邊還在猶豫的人，請他們支持民進黨的候選人，她向大家保證，一定會用行動，讓台灣成為更好的台灣。

蔡英文一一點名21縣市候選人，她說，北台灣的進步必須要加快腳步；半導體護國群山的重鎮，就在桃竹竹苗地區；中台灣在這次選舉中具有指標性意義，過去的黑金家族、派系政治要被終結；讓科技注入雲嘉嘉，帶動雲嘉嘉升級轉型，成為幸福大縣。

她還說，台灣東部的發展值得更多的關注，家族與派系政治在宜蘭、花蓮盤根錯節，而台東地區的發展也停滯不前，翻轉東台灣就在這一次；離島是守護台灣的第一線，離島安全就是台灣安全。

她表示，民進黨要連任的縣市首長以及將要接棒的候選人，都很會做事，會1天當作3天用，為產業、為福利打拚，延續城市的光榮感。

蔡英文說，最後72小時，「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，團結發揮最大的力量，一起迎接最後的勝利。

蔡英文說，她要再次對過去投票給她的人說，「這次的縣市長選舉，跟總統選舉一樣重要」。

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她謝謝大家過去投她一票，讓她可以帶領台灣的經濟穩健發展、挺過百年大疫，也守護了最重要的民主自由。接下來的總統任期，她要把台灣顧好，需要借用大家的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步，維持台海的和平穩定。

蔡英文表示，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息。要拜託大家這一張票，11月26日，走入投票所，投給民進黨的縣市首長候選人。拜託大家，一起為台灣挺身而出，團結催票、拉票、固票，「去投票，就會贏」。（編輯：翟思嘉）1111123