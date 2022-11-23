林錫耀：陳時中被抹黑成惡魔色魔 最後關頭防3奧步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨秘書長林錫耀今天說，選戰最後關頭必須嚴防「抹黑造謠、賄選買票、錯假訊息」3奧步，他說，台北市長候選人陳時中不斷被抹黑成惡魔、色魔，抹黑造謠在都會選區有一定效果，民進黨都要立即反擊。

民進黨在中執會前召開「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會。

林錫耀說，這陣子他親自跑了很多場，不管造勢晚會或大遊行，都能充分感受到候選人拚勁十足，競選團隊信心滿滿，群眾士氣高昂充滿熱情，參與人數非常驚人，這不是吹牛就有用，最後這3天每個團隊與候選人，大家抱持「只輸一點點、只差你一票」的心態，做最後衝刺。

林錫耀並公布黃金72小時，全台24場造勢活動，包括今晚宜蘭、桃園，明天的新北、桃園、苗栗等。

林錫耀表示，所有這些造勢場、掃街拜票，都希望達到一個效果，希望支持者一定要出來投票，不要猶豫，此外，民進黨是一個團隊，大家要互相拉票。

他說，選舉最後關頭，必須嚴防3個奧步，「抹黑造謠立刻反擊、賄選買票馬上檢舉、錯假訊息嚴正駁斥」。

林錫耀表示，桃園市長鄭文燦居然被說協助炒地皮、開賭局操控選舉，每日一黑，提告了，對方居然說濫用司法資源。

林錫耀說，陳時中被抹黑，防疫指揮官好像已經變成惡魔，最後還用一張照片說陳時中是色魔伸出鹹豬手，在高雄買了超過10年的房子，現在連賣都沒賣掉，還被說炒房。

林錫耀認為，抹黑絕對有效，對方目的是在選舉前，讓民進黨的施政變得一文不值，散播仇恨、製造對立；抹黑造謠在都會選區有一定效果，要立即反擊，太嚴重的只好提告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，賄選買票在鄉下地方還是非常多，至少有3、4 個比較鄉下的選區，買票若成功，民進黨原來可以取勝的，會落敗；大家有接到任何賄選訊息，希望立即檢舉、不要放鬆。

林錫耀表示，過去幾次選舉民進黨因為錯假訊息，吃了很大的虧，這種訊息在封閉性組群傳遞、防不勝防，呼籲支持者若看到，一定要嚴正駁斥，至少要提出警告請勿傳錯假訊息；他呼籲支持者，提高警覺，希望有效因應反擊，他說，民進黨希望憑政績政策，大家一起衝一起加油，以正當選舉方式贏得最後勝利。（編輯：郭無患）1111123