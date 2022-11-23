龔明鑫APEC年會返台確診 身體狀況良好持續視訊辦公

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）國發會今天傍晚指出，國發會主委龔明鑫參與APEC經濟領袖會議及部長級年會返台後，今天經篩檢確診為Covid-19陽性，目前身體狀況良好。

2018年APEC峰會在巴布亞紐幾內亞舉行，但2019年因智利暴動、2020及2021年全球爆發COVID-19疫情，直到今年，APEC峰會才在泰國曼谷恢復實體舉行。

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國發會主委龔明鑫、行政院政務委員兼任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中代表台灣出席年度部長會議，此行與多國官員互動，成果豐碩。

不過國發會稍早表示，龔明鑫參與APEC經濟領袖會議及部長級年會返國，依入境人員相關防疫規定、並於自主防疫期間進行快篩，今天經篩檢確診為Covid-19陽性，遂依防疫規定進行隔離，目前身體狀況良好，將持續採視訊方式辦公。（編輯：潘羿菁）1111123