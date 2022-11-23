更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職年度最佳9人 德保拉投手獎3連霸林智勝首獲最佳指定打擊
首頁 / 政治

龔明鑫APEC年會返台確診 身體狀況良好持續視訊辦公

2022/11/23 17:15（11/23 17:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國發會主委龔明鑫（左）參與APEC經濟領袖會議及部長級年會返台後，23日經篩檢確診為Covid-19陽性。圖為龔明鑫、行政院政務委員鄧振中（右）代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議。（中央社檔案照片）
國發會主委龔明鑫（左）參與APEC經濟領袖會議及部長級年會返台後，23日經篩檢確診為Covid-19陽性。圖為龔明鑫、行政院政務委員鄧振中（右）代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）國發會今天傍晚指出，國發會主委龔明鑫參與APEC經濟領袖會議及部長級年會返台後，今天經篩檢確診為Covid-19陽性，目前身體狀況良好。

2018年APEC峰會在巴布亞紐幾內亞舉行，但2019年因智利暴動、2020及2021年全球爆發COVID-19疫情，直到今年，APEC峰會才在泰國曼谷恢復實體舉行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國發會主委龔明鑫、行政院政務委員兼任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中代表台灣出席年度部長會議，此行與多國官員互動，成果豐碩。

不過國發會稍早表示，龔明鑫參與APEC經濟領袖會議及部長級年會返國，依入境人員相關防疫規定、並於自主防疫期間進行快篩，今天經篩檢確診為Covid-19陽性，遂依防疫規定進行隔離，目前身體狀況良好，將持續採視訊方式辦公。（編輯：潘羿菁）1111123

#龔明鑫
#國發會
#鄧振中
龔明鑫
國發會：4期前瞻建設 可望創造逾21萬個工作機會 出席APEC 新加坡外長臉書PO與鄧振中龔明鑫合照
鄧振中
張忠謀6度出席APEC峰會 半導體地位讓世界看見台灣 與戴琪會談21世紀貿易倡議 鄧振中：該談的事都有談
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族