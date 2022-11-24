法期刊專訪 吳釗燮：台灣將做好因應戰爭的萬全準備

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）法國「國際政治」期刊11月秋季號刊出外交部長吳釗燮專訪，吳釗燮強調，對於中國可能來犯，台灣捍衛國家主權及自由民主，政府也將做好萬全準備，整備軍力守護國土安全。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮8月31日接受法國「國際政治」（Politique Internationale）期刊撰稿人、前法新社總編輯杜內特（Pierre-Antoine Donnet）專訪，闡述台灣自我防衛決心及中國全球擴張野心，並呼籲民主夥伴攜手遏止中國改變現狀企圖。訪談內容已以「台灣的關鍵時刻」為題刊出。

吳釗燮表示，香港情勢轉變可為台灣借鏡，香港過去一直是自由主義象徵，但近年受到北京當局強力打壓，2020年6月國安法實施後，更全面扼殺香港言論自由，許多人猜測台灣可能是中國的下一個目標。

吳釗燮說，今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，8月北京以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口發動大規模海空演習，更多人士關切中國犯台的機率大為提高。

吳釗燮列舉各國明確表示對台灣的支持，包括台灣和日本在反制假訊息、海域安全及天災防治等議題合作密切，英國前首相特拉斯（Liz Truss）表示北約及歐盟應確保台灣具備防衛能力，澳洲、加拿大、捷克、立陶宛等國家都表達堅定支持台灣，北約及7大工業國集團（G7）峰會、法國政府都強調對台海和平及穩定的關注。

吳釗燮表示，相信透過上述國際社會的共同關切與具體合作，應可遏止中國改變台海現狀的企圖，維護台海和平及印太地區的自由開放與安全穩定。

針對台灣與邦交國及美國的關係，吳釗燮強調，友邦在世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際場合，替台灣發聲，對台灣拓展國際生存空間至關重要，台灣深表感謝。

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至於台美關係，吳釗燮表示，台灣與美國在諸多領域合作緊密，其中包括情資交換、武器採購及人員訓練等安全領域，然而無論美國是否派軍助台，保家衛國是台灣自己的責任，台灣會做好因應可能戰爭的萬全準備。

吳釗燮也嚴正向國際提出警示，中國擴張野心不僅止於台灣，更企圖透過和索羅門群島簽署安全協定，將勢力範圍延伸至太平洋地區，也透過「帶路計畫」將威權擴張至緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡及吉布地等印度洋地區，因此控制台灣只是起點，台灣是北京獨裁政權全球擴張的必經之地。（編輯：翟思嘉）1111124