高普考專業科目減列 12月底前擬提考試院審議

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（中央社記者陳俊華台北24日電）考選部今天說，高普考應試專業科目調整方案，初步檢討結果為高考三級計79類科專業科目可減列2科目、普考計66類科專業科目可減列1科目，預定12月底前完成法制作業，提報考試院審議。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案辦理情形」為題，進行專案報告。

考試院長黃榮村說，公務人員高普考試應試科目調整，歷經多年研議，外界賦予高度期待，是考試院轉型為國家人力資源部門的重要改革，期許考選部具體宣示調整原則，儘快完成報院審議，並在推動過程中持續精進考試評量方式，擴大用人機關參與選才，落實多元考試方式的精神，以滿足現代政府人力需求。

考選部表示，這次調整修正是以符應機關用人實際需求，聚焦核心職能，全面檢討各類科列考應試專業科目數及內涵的妥適性，高考三級考試以減列2科、普通考試減列1科為原則，但尊重用人機關意見，科目數保留適度彈性。

考選部說，科目內涵互有重疊或屬於基礎知能概念者，或在職階段以訓練進修養成更具效益，或有不合時宜、範圍過於偏狹或容易大幅變動、或專業知能具有特殊性稀少性等情況，都列為這個方案調整原則之一。

考選部表示，配合專門職業及技術人員建築師、技師考試從民國112年起，不再適用全部科目免試規定，這些考試與高考三級考試相應的技術類科專業科目，應有所區隔者，也納入考量。

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考選部指出，經衡酌上述原則與科目調整的可行性，擬具應試專業科目修正草案，經邀集相關機關召開會議研商，或再次函詢用人機關確認，初步檢討結果為高考三級考試計79類科專業科目可減列2科目、15類科可減列1科目、7類科維持列考6科目；普通考試計66類科專業科目可減列1科目、5類科維持列考4科目。

考選部表示，這次修正應試專業科目數，保留適度彈性，除尊重用人機關意見外，並期望能達到聚焦考試類科核心職能，預定12月底前完成法制作業，提報考試院審議，未來將適時研議納入多元考試方式，朝簡併考試類科，選拔同一行政職系通才的改革目標調整。（編輯：蘇志宗）1111124