2022人權專題論壇 陳菊：與國際社會深入交流對話

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（中央社記者溫貴香、范博媛台北25日電）「2022年人權議題專題論壇」今天登場，身兼國家人權委員會主任委員的監察院長陳菊表示，期待透過人權，進一步與國際社會有更深入的交流對話，讓國家人權運作更成熟與正向。

國家人權委員會在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2022年人權議題專題論壇」，除國內學者外，也邀請來自印度、法國的人權議題專家參與，探討包括老人人權、國家人權機構與政府機關及公民團體合作等相關議題，希望建構人權發展交流平台，有效與國際接軌。

陳菊致詞表示，從國家人權委員會的籌備到成立，亞太國家人權機構論壇（APF）的代表給予台灣政府很多的建議跟協助，並且在國家人權委員會成立以後，APF也跟國家人權委員會進行2次線上的對話，讓國家人權委員會收穫很多。

陳菊表示，國家人權委員會從2020年8月成立到現在，陸續參與5項國際人權公約的審查。她說，累計到今天，將近兩年半的時間，國家人權委員會辦理了78場次這種社會的對話、焦點的座談，與452個團體交流，各項議題的分工或是分區的辦理，各方的意見都必須聽取也必須尊重。

陳菊表示，成立國家人權機構最重要的職責，必須跟政府機關溝通、協作、合作，這樣才能將民間團體的訴求，轉化成為可行的方式，不斷的前進。

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她表示，台灣社會老人的人口不斷增加，聯合國在1991年提出聯合國老人原則，國家人權委員會了解到一個社會進入到高齡化，老人人權也是必須面對的負擔跟責任。

陳菊表示，希望國家人權委員會扮演政府和民間的橋梁，「我們不是政府的代表，我們所做的意見，是獨立於政府跟民間獨立的意見」，國家人權委員會能夠成為台灣的良心、台灣弱勢者的依靠，這是國家人權委員會最重要的期許。（編輯：蘇志宗）1111125