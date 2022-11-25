傳動員路過陳時中選前之夜 王必勝否認：沒人邀

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北25日電）九合一大選明天登場，傳衛福部高層曾要求官員，「路過」民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜活動助陣。指揮中心指揮官王必勝今天澄清，衛福部從未要求誰去晚上活動。

媒體報導，為拉抬民進黨台北市長候選人陳時中，衛生福利部高層曾要求眾官員若有空可出席陳時中造勢，「路過」加油打氣，今天選前之夜，也有高層暗示，盼眾官員能夠「全員到齊」，力挺前長官。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中強調，他要鄭重澄清，衛福部從沒有要求誰去參加晚上活動，「我沒有叫誰去參加」，部長也沒有要求他們參加什麼活動。

「我晚上要去哪還沒有決定」，王必勝表示，目前沒有人邀請他，可能人緣不是很好，所以沒人邀，他不知道要去哪，回家也是很好。

此外，網傳指揮中心錯估COVID-19疫情未提早備藥。王必勝重申，台灣從來沒有缺藥問題，簽約是為了隨時能調貨，不可能一次到貨，因為藥物都有效期。

王必勝進一步說明，今年1月13日就簽約2.5萬份口服抗病毒藥物，可提供25萬人使用，4月1日改成與病毒共存，當時已到貨輝瑞「倍拉維」36萬8673劑、默沙東「莫納皮拉韋」5040劑，而1到4月確診人數約10萬。

指揮中心在4月10日再加購70萬份倍拉維，可提供700萬染疫人口使用。王必勝表示，藥物至今仍夠用，但會持續加購為明年做準備，視疫情狀況叫貨。

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媒體詢及，接獲爆料指2020年開會，將400萬劑疫苗採購額度分配200萬劑給國產疫苗，其餘留給莫德納與BNT，形同「押寶國產疫苗」。王必勝說，當時國內外疫苗都還沒研發出來，只能以搜集資料、初步研判、滾動式調整這3個原則，面臨未知挑戰。

王必勝說，COVID-19疫苗採購不像例行性施打的流感疫苗，只需在年初進行選株與劑量規劃，COVID-19疫情在2020年時尚不明朗，疫苗也還沒研發出來，當時有3家國產疫苗廠投入研發，最後只有高端過關，也不知道莫德納、BNT到底做不做得出來。（編輯：管中維）1111125