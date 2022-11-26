鄭文燦林右昌潘孟安林智堅 綠卸任縣市長動向受矚

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（中央社記者賴于榛台北26日電）九合一大選落幕，12月25日將卸任的民進黨基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，以及因競選桃園市長提前請辭的前新竹市長林智堅，都是綠營中生代接班梯隊，他們屢被點名選後入閣，動向備受矚目。

鄭文燦兩任桃園市長任內獲得不錯評價，去年四大公投期間就曾傳出有望接任閣揆，甚至被視為有望代表民進黨挑戰2024的熱門人選。

儘管鄭文燦這次選戰最終未能守住桃園，成為遺憾，但他仍是黨內舉足輕重的實力派人物，未來動向備受關注。

基隆市長林右昌任內成功讓基隆捷運定案，就幾度被在地議員點名未來可接任交通部長，替基隆爭取更多交通建設。

屏東縣長潘孟安與副總統賴清德關係良好，縣長任內竭力提升屏東觀光與農業形象行銷，成果豐碩，穩定帶領屏東縣8年，也被屢次點名入閣，未來也是綠營布局的活棋。

林智堅為參選桃園市長提前請辭新竹市長，但遭遇論文爭議退選，而新竹市也未能守住，但黨內人士認為，以他深耕新竹市8年的經歷，經過一段時間沉潛後，仍會有所發揮。（編輯：林興盟）1111126